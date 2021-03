Si parla ormai da settimane della storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta. I due hanno pubblicato insieme alcune foto sui rispettivi profili Instagram, ma sin dal primo momento è sembrato che qualcosa non andasse nel verso giusto. Sono giunte accuse pesantissime, infatti c’è chi ha ipotizzato che fosse stata tutta una messinscena per far parlare di loro. Dunque, alcuni pensano che non ci sia mai stato del sentimento e che quelle istantanee siano state fatte solo per visibilità.

In alcune storie Instagram postate il 22 marzo, la giornalista di Dazn si è immortalata con l’attore turco, ma pare che sia adesso successo qualcosa di molto spiacevole. Si stavano divertendo in compagnia del cavallo Cassius, ma non tutto è stato rose e fiori perché il pomeriggio sarebbe diventato un incubo in pochi minuti. A riferire queste indiscrezioni è stato uno ben informato, che ha voluto rendere pubbliche le sue informazioni. E chissà se i due usciranno allo scoperto dopo i rumor. (Continua dopo la foto)















Diletta Leotta sembrava si stesse divertendo tantissimo nelle stories pubblicate online, eppure qualcosa deve essere poi accaduto. Il paparazzo Maurizio Sorge ha infatti affermato che tra i due ci sarebbe stato un litigio furibondo. La discussione sarebbe culminata in momenti di altissima tensione e la conduttrice sportiva avrebbe poi preso “una decisione drastica”, come detto da Sorge. La lite infatti avrebbe fatto perdere il senno a Diletta, che avrebbe lasciato furiosa il maneggio. (Continua dopo la foto)

















Quando stavano per iniziare a scattare alcune fotografie, Diletta Leotta e Can Yaman si sarebbero resi conto che alcune attrezzature non erano presenti e quindi non si sarebbe concretizzato un buon lavoro. Lei avrebbe dunque deciso di andarsene immediatamente, senza pensarci due volte. L’attore sarebbe invece rientrato nell’hotel nel quale stava alloggiando, avrebbe preparato le sue valigie e con il suo braccio destro Roberto avrebbe preso la decisione di andare via. (Continua dopo la foto)









Non è stato precisato il luogo dove si sarebbe poi recato Can Yaman, anche se alcune indiscrezioni riferiscono che sia andato a casa degli amici Roberto e Francesco. Nessuna novità invece su Diletta Leotta, quindi non sappiamo se poi abbiano avuto almeno un contatto telefonico per provare a chiarire la situazione o se tra i due ci sia il gelo assoluto. Non resta che attendere sviluppi nelle prossime ore.

