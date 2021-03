Flora Canto e Enrico Brignano aspettano il secondo figlio. Dopo Martina, una delle coppie più belle e unite del mondo dello spettacolo ha da poco dato il grande annuncio e svelato poi a Verissimo il sesso del bebè. Stanno insieme da 7 anni e tutto è iniziato con delle cassette di frutta: “Sono stata scema io che non ho mai chiesto diamanti… Dicevo sempre che mi piacevano le cose da mangiare”, ha scherzato Flora da Silvia Toffanin per poi ricevere la sorpresa del compagno.

Quindi, sempre durante il seguitissimo programma del sabato pomeriggio di Canale 5, l’annuncio a sorpresa: per la gioia di papà Enrico, Flora aspetta un maschietto. Il futuro papà bis, in collegamento con lo studio, si è detto emozionantissimo. (Continua a leggere dopo la foto)















“Io non pensavo che si potesse piangere così tanto – ha detto Brignano alle telecamere ricordando della prima gravidanza – e chissà quanto piangerò ancora”. Il piccolo nascerà a fine luglio e anche Martina non vede l’ora di vedere il fratellino: “Non sono riuscita a tenerlo nascosto, lei già a dicembre l’aveva raccontato a tutti!”, ha rivelato ancora la Canto. (Continua a leggere dopo la foto)

















Ora la coppia ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Gente, come fa sapere lei anche dal suo profilo Instagram. Al magazine l’attore e comico ha ribadito la sua gioia per la dolce attesa della compagna: “Sono felice che sia un maschio e, soprattutto, che stia bene. La femmina c’è già, quindi non mi dispiace avere una parità di genere in famiglia. Almeno su carta, perché tanto nelle mani di figli e compagna sono malleabile come un piccolo vaso di creta”. (Continua a leggere dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da floracanto (@floracanto)



E poi: “Un cretino, diciamo. Sono un papà innamorato, che gioca con Martina a rotolarsi sul tappeto e che beve il tè invisibile con i pasticcini fatti di terra che lei mi prepara”. Ma il nome del nascituro? Come detto il principino di casa arriverà a luglio ma i suoi famosi genitori sono ancora indecisi sul nome: “Niccolò, Mattia, Giacomo – ha spiegato Flora Canto a Gente – Quest’ultimo perché tempo fa, durante uno spettacolo con Enrico, dicevo la frase: “Se avrò un figlio si chiamerà Giacomo”. Ci sembrava un segno del destino”.

Chiara Ferragni e Fedez, nata la figlia Vittoria. L’annuncio social e la prima foto