“Benvenuto al mondo”. È nato il primo figlio della coppia vip: l’annuncio del neo papà

È nato il primo figlio della super modella. A dare il lieto annuncio, però, è stato il neo papà e l’ha fatto, anche questa volta, con un post social: in un’immagine pubblicata su Instagram con la didascalia “benvenuto al mondo” dove si vede la manina del piccolo e una parte della testa. La gravidanza era stata resa nota a novembre scorso, sempre su Instagram quando lei aveva diffuso un video social nel quale si vedeva il pancino già prominente, con la scritta “good morning baby”.

Poi, qualche settimana dopo, al WSJ Magazine aveva parlato delle sue voglie ("Ho sempre avuto desideri bizzarri in fatto di cibo, ma ora amo particolarmente qualsiasi cosa salata e croccante") e delle sue abitudini ("Di solito mi piace correre, ma devo dire che adesso mi trovo senza fiato semplicemente salendo un piano di scale").















In quell'intervista, come riporta IoDonna, Karlie Kloss, 28enne ex angelo di Victoria's Secret che è da poco diventata mamma per la prima volta aveva raccontato che "essere incinta ha frenato un po' la mia routine, ma cerco comunque di restare attiva, non importa come: anche solo facendo lunghe passeggiate". E quindi aveva ammesso di essere eccitata per l'ingresso "in questo nuovo capitolo della vita".

















Il neo papà, che ha dato l'annuncio della nascita ed è anche il marito della magnifica Karlie Klossè è l'uomo d'affari 35enne Joshua Kushner, fratello del genero di Donald Trump, Jared. Amici da tanti anni, sono poi convolati a nozze il 18 ottobre del 2018 in una cerimonia intima a New York. "Ho sposato la mia migliore amica", aveva scritto Joshua su Instagram postando una bellissima foto della moglie nel giorno delle nozze.









“Il matrimonio è stato intimo e commovente. La coppia era raggiante di felicità”, aveva riferito una fonte vicina alla coppia a People. Lo scorso ottobre, il secondo anniversario di matrimonio festeggiato da entrambi dolcissimi messaggi su Instagram. “Mi innamoro di te ogni giorno di più. Buon secondo anniversario”, aveva scritto la modella a corredo di un video del giorno delle nozze, impegnata in un romantico ballo con il marito, che aveva condiviso un tenero scatto della moglie con l’abito da sposa.

