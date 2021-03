Dayane Mello è stata ospite di Barbara D’Urso durante di Live-Non è la d’Urso. La modella brasiliana era la più attesa nello studio e con lei la conduttrice ha parlato sia della sua esperienza nella casa del GF Vip, sia di una foto che è apparsa sul web e che sta facendo molto discutere. Barbara D’Urso ha subito chiesto a Dayane del suo rapporto con Rosalinda Cannavò.

Le due sono state molto unite nella casa, c’è stato anche un bacio e Dayane ha ammesso di aver amato l’attrice siciliana. Una grande amicizia che ha vissuto anche momenti di scontro: “Io non ero gelosa della sua relazione con Andrea Zenga – ha spiegato la modella brasiliana -. Ma aveva parlato della sua nuova storia con tutti, tranne che con me. Questo non mi è piaciuto”. (Continua dopo la foto)















“Io e Rosalinda abbiamo fatto un percorso molto bello – ha proseguito Dayane Mello -, ci siamo trovate al primo sguardo. Le ho fatto capire che quello per me era un lavoro e non la vita reale e per me non era più stimolante dopo un po’ stare vicino a lei. Per questo, quando sono arrivati i nuovi concorrenti mi ci sono aggrappata subito per avere energie nuove”. E ora, come stanno le cose tra le due amiche: “Ora ci sentiamo per messaggio, quando si potrà ci guarderemo negli occhi e parleremo. Però non ancora è il momento”. (Continua dopo la foto)

















Poi Barbara D’Urso ha introdotto l’argomento della foto che ritrae Dayane Mello insieme a Leonardo Di Caprio. Uno scatto che sta facendo molto discutere il popolo del web: alcuni hanno ipotizzato che tra i due ci possa essere stato un flirt. La conduttrice non si è fatta sfuggire l’occasione di interrogare la modella brasiliana per capire se c’è stato qualcosa tra lei e Leonardo Di Caprio, il divo di Hollywood amatissimo dalle donne di tutto il mondo per le sue interpretazioni e per il suo fascino magnetico. (Continua dopo la foto)









La Mello ha spiegato cosa c’è realmente tra lei e DiCaprio. “Io conosco Leonardo da un sacco di anni, da quando avevo 19 anni e insieme abbiamo fatto le feste più belle, da Cannes a Saint Tropez. Abbiamo un gruppo di amici, io con lui non ho mai avuto niente. In questo momento eravamo al mare da amici”, ha chiarito Dayane con grande dispiacere da parte della D’Urso che sperava di ottenere un clamoroso scoop durante la sua trasmissione.

