Chiunque ricorda le coppie partorite dal GF Vip 5. Ma oggi parleremo di coppie differenti, quelle di amici. Si conoscevano già fuori dalla Casa di Cinecittà, spalleggiandosi ininterrottamente per tutta la durata del percorso al realitiìy, ebbene, stiamo parlando proprio di Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli.

A distanza di settimana dalla fine del GF Vip 5, qualcosa di fatale sembra essere accaduto tra i due fratelloni del realiti, Croccantino e Pier. A quanto pare Zelletta in questi ultimi giorni non le ha certo mandate a dire: “Se credo alla relazione di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi? Ti dico che la verità la potrà dire solamente il tempo che ci farà sapere se il loro è amore, oppure soltanto un flirt”. Ma non è finita qua… (Continua dopo le foto)















A quanto pare Pierpaolo Pretelli, risentito per il comportamento di Andrea Zelletta, ha fatto anche di peggio. Ricordiamo bene quanto solo poche settimane fa, all’interno della Casa di Cinecittà erano entrambi apparsi molto uniti, tanto da essersi più volte giurati di continuare la loro amicizia anche lontano dai riflettori. Ma qualcosa si è rotto inesorabilmente. Pierpaolo, nello specifico, ha confidato qualcosa… (Continua dopo le foto)

























Pierpaolo in una intervista radio ha rivelato di essere rimasto in ottimi rapporti con molti suoi ex compagni d’avventura, tra questi però non è stato affatto menzionato l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Zelletta. Pierpaolo ha elencato Enock, Giacomo Urtis, Mario Ermito, Massimiliano Morra e Andrea Zenga. Pretelli ha ammesso che sono proprio loro le persone che sente di più. Qualche teoria è scappata fuori… (Continua dopo le foto)

Dal momento che Andrea Zelletta non è stato menzionato da Pirpaolo Pretelli, i fan hanno cominciato a ponderare diverse teorie, tra le quali ne spicca una in particolare. In tanti sembrerebbero d’accordo che la causa dell’evidente allontanamento tra i due vipponi possa essere Giulia Salemi. In questo momento, infatti, Pierpaolo potrebbe trovarsi in una posizione scomoda, sospeso tra la sua attuale fidanzata e l’amico Croccantino.

“Hey, ma che succede?!”. Imprevisto in diretta per Barbara D’Urso: tutti gli occhi puntati su Dayane Mello