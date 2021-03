“Ha detto sì”. E all’improvviso spunta l’anello, la coppia super vip pronta al matrimonio

Benjamin Mascolo e Bella Thorne, l’ annuncio rende felici tutti. Il grande momento è arrivato per una coppia giovane e carismatica. Foto che giungono come la conferma di un sentimento pronto a promettersi amore eterno. Un rapporto che non è mai andato incontro ad alcuna crisi e che da circa due anni ha continuato a esistere sotto gli occhi di tutti. Adesso è tempo di promesse salde.

Nonostante la loro si sia sempre posta come una relazione consapevole e duratura, lo scorso hanno non sono mancate le voci di corridoio che l’avrebbero definita una coppia ‘aperta’. Ed è stato proprio Benjamin a porre chiarezza: “Sfatiamo questa leggenda, io e Bella non siamo in una relazione poliamorosa. Siamo fidanzati solo io e lei, ma sono aperto mentalmente quando si tratta di lei e altre donne. Cerco di essere meno geloso”. (Continua a leggere dopo la foto).















Altro che poliamorosi, dunque, i due hanno provato a tenere a bada le rispettive gelosie e credere nella sincerità dei reciproci sentimenti. Una scommessa per tanti che per loro sembra essere stata una grande verità: un amore vero, profondo in cui continua a credere nonostante la pandemia li abbia tenuti lontani per cinque mesi. Ma anche la distanza non ha fatto altro che unirli ancora di più. (Continua a leggere dopo la foto).

















E il grande passo non poteva che avvenire in totale consapevolezza di tutto questo. La giovane coppia si dice pronta a proferire il fatidico ‘si’. La conferma arriva dal profilo social di Mascolo, dove sono evidenti le prove di un ‘si’. In primo piano, i due si scambiano intensi baci con uno splendido anello in bella vista. L’ex membro del duo Benji e Fede, con poche parole, ha lasciato parlare le immagini. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benjamin Mascolo (@b3nm)

Con una breve ma significativa didascalia a corredo della foto, i fan hanno potuto afferrare che “Ha detto sì”. Nessun dubbio dunque. Prima della sua storia con Bella Thorne, Benjamin Mascolo è finito al centro del Gossip per una sua precedente relazione con l’attrice Demetra Avincola poi arrivata al capolinea durante l’estate 2018. Si volta pagina e lo si fa in modo netto e deciso.

