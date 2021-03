“Torno in ufficio”. Andrea Zenga dopo il GF Vip: ecco che lavoro fa

Andrea Zenga, dopo il GF Vip la storia d’amore con Rosalinda Cannavò procede a gonfie vele. Terminata l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia, i due hanno ripreso in mano le redini del loro rapporto, che era nato nelle ultime settimane del reality, e per il momento sono andati a vivere insieme da lui, il figlio di Walter Zenga.

Eppure, in una recente intervista, proprio Andrea aveva frenato sulla convivenza, specificando che per il momento non aveva intenzione di "bruciare le tappe" con Rosalinda. Che ha poi di fatto smentito le dichiarazioni del suo fidanzato, che aveva rivelato sì di essere felice di dividere lo stesso tetto ma anche come l'attrice siciliana fosse alla ricerca di una nuova abitazione a Milano, dove potersi trasferire a breve.















Domenica scorsa, invece, la Cannavò ha confermato che per il momento continuerà a soggiornare a casa del suo fidanzato. "Ora io sto da lui, passeremo questo lockdown insieme, e sarà una bella prova per noi", ha ammesso Rosalinda parlando di questo nuovo percorso di vita che intende intraprendere con il suo fidanzato dopo il reality show di Canale 5.

















Naturalmente tanto Andrea quanto Rosalinda non perdono occasione di documentare le loro giornate e i loro momenti di coppia su Instagram. Per la gioia dei fan, gli "Zengavò" si mostrano spessissimo insieme. Ma nonostante l'immensa popolarità raggiunta grazie al GF Vip, anche per Andrea è arrivato il momento di tornare al lavoro. Che no, non c'entra niente col mondo dello spettacolo.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ZENGAVO_OFFICIAL_ (@zengavo_official_)



Andrea stesso ha confessato ai fan di essere tornato in ufficio attraverso una serie di Stories: “Lo so che ho dato un buongiorno prestissimo rispetto ai miei buongiorno alle tre di pomeriggio”, ha spiegato. E ancora: “Sto andando al lavoro, quindi torno in ufficio e volevo rendervi partecipe di questa cosa”. Da anni Zenga lavora come agente immobiliare, ma ha rivelato che il suo sogno sarebbe lavorare come commentatore sportivo per il piccolo schermo.

