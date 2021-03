“Ops, mi sono sbagliato…”. Fedez, il nome della figlia in diretta. Ma la reazione di Chiara Ferragni è immediata

Fedez, la gaffe davanti a tutti. La coppia Ferragnez si è trovata alle prese con un simpatico siparietto a cui il rapper ha provato a porre immediatamente riparo. Sotto il riflettori accesi ancora una volta il nome della piccola Baby V. Alla gaffe di Fedez in diretta Instagram non poteva mancare anche la reazione della moglie. Chiara Ferragni continua al contempo a mantenere il ‘segreto’.

Tutto sotto gli occhi dei fan che ancora fremono dalla voglia di arrivare a conoscenza del nome della piccola Baby V pronta a entrare a far parte della giovane famiglia Ferragnez. La gioia è incontenibile sia per mamma Chiara che per papà Fedez al punto che quest’ultimo si stava lasciando andare a uno spoiler incredibile sul mistero del nome della piccola bebè. (Continua a leggere dopo la foto).















Tutto ha avuto inizio quando durante la diretta Instagram i due coniugi stavano chiacchierando sul segno zodiacale di Baby V, quando Fedez si è lasciato scappare dalla bocca qualcosa di troppo: “Mia moglie mi ha appena detto che la V… Oddio la stavo chiamando per nome, che paura”. E al suo fianco non poteva che esserci Chiara Ferragni, pronta a intervenire. (Continua a leggere dopo la foto).

















Non poteva che rimediare proprio l’influencer alla memorabile gaffe alla quale il rapper stava cedendo. La reazione contenuta ma scattante di Chiara ha messo a tacere: “La bimba…”. Dunque Fedez cambia discorso e torna sull’argomento lasciato in sospeso poco prima: “Se nasce oggi Baby V è dei Pesci, altrimenti sarà Ariete e avremo in casa tutti segni diversi, aria, acqua, terra e fuoco”. (Continua a leggere dopo le foto).









Ovviamente però il pallino dei fan è rimasto nella loro testa: “Ha detto V e non Vi… Potrebbe essere Valentina come la sorella di Chiara?” e ancora: “Lo stava per dire, siamo curiosi”. Insomma la gioia di vedere nascere Baby V ormai non si contiene e persino mamma e papà iniziano a fare qualche fatica. Il nome resta misterioso, e tra i fan resta il dubbio tra Vittoria e Venere.

