Quando Stefania Orlando era al GF Vip, fuori si è tanto parlato di un capitolo della sua vita privata che pochi conoscevano. Non solo l’ex marito Andrea Roncato, anche suo fratello – ma solo da parte di madre – ha rilasciato diverse interviste. Gianni, questo il suo nome, ha raccontato di aver vissuto un’infanzia difficile, isolato dagli altri membri della famiglia.

Terminato il reality di Alfonso Signorini, Stefania è stata ospite a Live-Non è la D'Urso, dove ha messo al corrente la conduttrice di aver parlato con suo fratello per un chiarimento, e si è detta disposta a ricostruire un rapporto, ma al di fuori delle telecamere. "La cosa più difficile è stata anche la distanza – ha spiegato Stefania -, perché Gianni quarant'anni fa ha deciso di andare a vivere in Francia, a Parigi, e questa distanza sicuramente non ha aiutato i nostri rapporti".















"Vogliamo mettere entrambi, anche con mio fratello Fabio, la volontà di recuperare quello che abbiamo perso. Non vogliamo permettere al passato di rovinarci il futuro", aveva concluso aprendo la strada della riconciliazione, ma a quanto racconta lui in una lettera al settimanale DiPiù Stefania non ha mantenuto fede alla sua promessa. "Sono deluso dal tuo comportamento…Ho la sensazione che a te importi ben poco di me", ha scritto.

















Nella lunga lettera pubblicata sul magazine. Gianni si domanda come mai la sorella non abbia voluto avere un faccia a faccia con lui, durante una delle ultime puntate di Live-Non è la D'Urso. Racconta che era già tutto organizzato, che aveva anche i biglietti aerei, ma che all'ultimo Stefania ha deciso che avrebbe voluto risolvere la faccenda privatamente.











Questo gesto è stato visto da Gianni come l’ennesimo allontanamento da parte della showgirl, che nonostante abbia speso belle parole nei suoi confronti, “non hai mai fatto un passo verso di me”, scrive. E conclude dicendo di essersi sentito preso in giro e, se ci sono problemi nel loro rapporto la colpa sta da entrambe le parti ma “è arrivata l’ora di affrontare i problemi”.

