Le separazioni tra genitori hanno sempre conseguenze gravi. Non solo di carattere economico, ma anche e soprattutto sull’educazione dei figli che si ritrovano in molti casi vittime di una lotta senza esclusioni di colpi tra chi un tempo si era amato. Lo sanno bene tutti coloro i quali non sono riusciti a salvare il matrimonio, la famiglia, i propri affetti più cari. E lo sa bene anche Morgan, il cantautore spesso al centro delle polemiche per il suo essere ‘controcorrente’.

Il polistrumentista e compositore milanese, il cui vero nome è Marco Castoldi, ha avuto una storia con Jessica Mazzoli, dalla quale è nata Lara. La relazione è nata nel 2005, quando lei era una concorrente di X-Factor mentre Morgan sedeva tra i giudici. Poi, però, Marco e Jessica si sono lasciati e la separazione è stato tutt'altro che amichevole. Nel corso degli anni più volte accuse e recriminazioni reciproche sono venute a galla, evidenziando rancori mai sopiti.















Nel giorno della festa del papà moltissimi figli hanno dedicato a chi li ha messi al mondo parole d'affetto e riconoscenza. Non in questo caso: "Grazie per non esserci stato quando sono nata – ha scritto nel suo ultimo post su Instagram Jessica Mazzoli, vestendo i panni della figlia Lara – Grazie per non esserci stato quando ho mosso i miei primi passi. Grazie per non esserci stato quando ho pronunciato la mia prima parola, quando non stavo bene, quando ho festeggiato il compleanno, quando era Natale".

















Il messaggio che Jessica Mazzoli ha inviato al suo ex nonché padre di sua figlia Morgan è senza appello: "Grazie – prosegue il post – per quando i miei compagni di scuola fanno la letterina per il compleanno del… parola che io mai ho avuto l'occasione di pronunciare. Io la faccia imbarazzata la porto a mio nonno, sempre e comunque presente. Comunque ti dico grazie perché nonostante questo esisto, vivo, mi muovo e sono felice".









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da JESSICA MAZZOLI (@jessicamazzoli_official)

Le durissime accuse di Jessica all’indirizzo di Morgan stanno creando numerose reazioni tra i follower. C’è chi disapprova il comportamento della Mazzoli: “I tuoi pensieri non devono essere quelli di tua figlia.. lascia decidere lei”. Ma la grande maggioranza ha parole di comprensione: “👏Auguri al papà nonno . Festeggia chi merita di essere chiamato realmente papà”.

Oppure: “Che ha fatto di male questa piccola per essere ignorata così dal padre? Ai bimbi basta davvero poco per essere felici, va bene la distanza, va bene tutto, ma non è una scusante per eclissarsi completamente dalla sua vita..”.

