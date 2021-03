Fabrizio Corona non ci sta. Dopo la revoca degli arresti domiciliari e il drammatico ritorno in carcere, con tanto di video pubblicati sul suo profilo Instagram, Fabrizio Corona ha iniziato lo sciopero della fame e della sete al Niguarda. Gli ultimi avvenimenti in questa brutta storia all’italiana vedono l’ex re dei paparazzi convinto di aver subito un’ingiustizia e non sono in pochi a sostenerlo in questa battaglia.

Qualche giorno fa era stata Asia Argento, sua grande amica e non solo, ad alzare la voce: "Quest'uomo non è un assassino, uno stupratore, un mafioso, uno spacciatore, un criminale". E aveva aggiunto: "Fare di Corona un caso esemplare solo perché è un personaggio pubblico è una roba da medioevo. L'Italia non è un paese di lobotomizzati. Per questo io oggi grido con voi: GIUSTIZIA PER FABRIZIO! #GIUSTIZIAPERFABRIZIO". Ora, a parlare, è l'ex moglie di Fabrizio Corona, la modella Nina Moric, madre di suo figlio Carlos.















Mentre subito dopo l'arresto di Fabrizio Corona la sua ex Nina Moric aveva fatto sapere tramite i suoi avvocati che non aveva intenzione di commentare l'accaduto, adesso la showgirl di origini croate deve aver cambiato idea. Tutto nasce dal messaggio di una follower che sostiene, erroneamente, che Nina dovrebbe aiutare il papà di Carlos visto che lo stesso Corona aveva concesso alla modella di vedere il figlio nonostante le fosse stato tolto dal tribunale.

















"Non è stato il tribunale a torgliermelo – ha chiarito nel messaggio di risposta Nina Moric – ma lui e sua madre. Il giudice era la migliore amica di loro, quando ho saputo tutto il giudice si è dimesso e Carlos è tornato a casa. Mi fermo qui". Accuse davvero gravissime quelle lanciate dalla Moric. Nel frattempo l'avvocato di Fabrizio Corona, Ivano Chiesa, ha commentato il ritorno in carcere del suo assistito: "Un'occasione persa per fare giustizia sostanziale…".









Altro aspetto su cui si sofferma l’avvocato di Fabrizio Corona è l’annoso problema della ‘fuga di notizie’ dalle aule del tribunale: “Com’è che la notizia è comparsa prima sui giornali e poi è arrivata a me?”. Sempre sul suo profilo Instagram Corona ha lanciato nella giornata della Festa del Papà un messaggio: “Buona festa del papa’. Un augurio particolare a tutti i padri che oggi non potranno abbracciare i propri figli. Un abbraccio forte a tutti i figli che oggi non potranno abbracciare i loro padri. ❤️”.

