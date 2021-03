“Harry fuori dai piani di Meghan”. La ‘bomba’ sul divorzio dei Sussex. Il retroscena sulla clamorosa intervista

Continua a fare discutere l’intervista che Harry e Meghan Markle hanno rilasciato a Oprah Winfrey. In particolare il passaggio sul razzismo ha fatto scoppiare una vera e propria bomba a Buckingam Palace. Meghan e Harry hanno rivelato che un membro della famiglia reale – che non hanno voluto nominare – ha espresso preoccupazioni per il colore della pelle del primogenito nascituro, Archie. In un comunicato, il Palazzo reale fa sapere che “l’intera famiglia è rattristata nel sapere in quale misura gli ultimi anni siano stati difficili per Harry e Maghan”.

In particolare "i temi trattati, particolarmente quello del razzismo, sono preoccupanti. Sebbene alcune ricostruzioni possano variare, queste accuse vengono prese molto seriamente e saranno oggetto di esame da parte della famiglia privatamente. Harry, Meghan e Archie saranno sempre membri molto amati della famiglia".















Tra i tanti commenti all'intervista c'è stato anche quello di Samanta Markle, la sorellastra di Meghan, che in un'intervista a "TMZ", ha espresso la sua opinione sulla vicenda dei Duchi di Sussex contro la Royal Family. L'unica soluzione, a suo parere, è rivolgersi a uno specialista perché la sorella soffrirebbe di narcisismo patologico e dovrebbe lavorare sulla sua disonestà. "Bisogna che Meghan inizi a chiedere scusa a tutti i membri della Corona per il danno che ha arrecato".

















Samantha Markle lancia pesanti accuse nei confronti della verso la sorella. Inoltre ritiene che anche Harry presto o tardi si renderà conto delle menzogne della moglie: "Tutto questo è stato orchestrato ai danni di Harry. Eppure non ha 12 anni, ha fatto il militare, se ne renderà conto. Come potrebbe sentirsi a suo agio in una situazione del genere? Il loro matrimonio finirà nel divorzio".









Nelle ultime ore si è espresso un giornalista che conosce molto bene la Royal Family. Si tratta di Antonio Caprarica, ex corrispondente Rai da Londra: "Quando non farà più parte dei piani di Meghan, divorzieranno. Arriverà il giorno in cui lui si stuferà di essere un soprammobile di Hollywood e si ricorderà della sua vera identità. E, magari anche con il cuore spezzato, tornerà a casa". Secondo Caprarica, l'intervista sarebbe stata soltanto una farsa per sponsorizzare il loro brand e trovare terreno fertile quando Meghan Markle scenderà in politica.

