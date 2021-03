“Hai lottato tanto per me”. Giulia Salemi, emozione e lacrime per gli auguri a papà: chi è il signor Mario (ex di Fariba)

Prosegue la storia tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip. I due non hanno mai smesso di vedersi e di sentirsi dopo la fine del reality. Chi pensava a una rottura è rimasto deluso. Pierpaolo si è detto innamorato di Giulia Salemi, l’entrata dell’influencer milanese ha stravolto la sua esperienza.

L'ex velino era diventato piuttosto scettico nei confronti dell'amore, dopo la separazione dalla madre di suo figlio: aveva infatti perso la stima in questo sentimento. La Salemi ha sconvolto i suoi piani: "Mi sta facendo provare delle emozioni che penso di avere vissuto solo una volta nella mia vita. Sono innamorato e di questo ne vado fiero".















Insomma i due sono pronti a convivere dopo che una volta usciti dalla casa del GF Vip hanno dovuto vivere il loro amore "a distanza": "Mi sta facendo provare delle emozioni che penso di avere vissuto solo una volta nella mia vita. Sono innamorato e di questo ne vado fiero", ha detto Pierpaolo in merito alla fidanzata. Una volta uscita dal programma Giulia ha fatto ritorno a Milano, mentre l'ex velino è rientrato a Roma da suo figlio Leonardo.

















In occasione della festa del papà, Giulia Salemi ha voluto fare gli auguri anche a Pierpaolo e con un post su Instagram ha voluto esprimere tutta la sua stima nei confronti dell'uomo che ha conosciuto nella casa di Cinecittà: "È un giovane padre che vive dell'amore del suo piccolo Leo a cui dedica ogni sacrificio fatto pur di vederlo sorridere e creare un futuro per lui…".









Ma il messaggio più toccante Giulia lo ha lanciato a suo papà Mario che ha sempre lottato al suo fianco non lasciandola mai sola e sostenendola sempre in qualsiasi suo progetto: “Mio padre Mario che nonostante tutto e tutti ha lottato per me non lasciandomi mai sola in questo viaggio sostenendomi sempre…”. In questo modo ha voluto evidenziare come il padre sia una delle persone più importanti nella sua vita. Poi ha concluso il suo lungo post facendo gli auguri a tutti i papà di questo mondo e a suo nonno Pino: “Un augurio a tutti i papà, a tutti i vostri papà speciali a loro modo, a quelli presenti ed a quelli che ci guardano dal cielo come il mio nonno Pino…Vi abbraccio…”.

