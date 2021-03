Diletta Leotta e Can Yaman, dove eravamo rimasti? La storia più cliccata, strombazzata e delegittimata, a torto o a ragione, degli ultimi anni si arricchisce di un nuovo succoso dettaglio. Succoso per gli amanti del gossip, ovvio. La conduttrice Dazn e il bell’attore turco sono ormai sulla bocca di tutti, non certo e non solo per le rispettive carriere che stanno andando, beati loro, a gonfie vele.

Ma anche, appunto, per la loro love story che, a detta di qualche 'malpensante' sarebbe tutta inventata per fini commerciali. Chissà poi come vengono certe idee… mah. In ogni caso, dopo i momenti paparazzati e trascorsi insieme nell'hotel romano, in occasione dello spot girato da Can per la famosa marca di pasta, ecco la proposta ufficiale del nativo di Istanbul. Come ogni cavaliere che si rispetti Can Yaman ha ufficialmente chiesto la mano di Diletta Leotta. E lo ha fatto in grande stile, come suo solito.















Lo scoop di Santo Pirrotta sulla proposta di matrimonio che Can Yaman ha fatto a Diletta Leotta è ricca di dettagli. Tanto per cominciare ci sarebbe anche la data, ovvero il 16 agosto 2021. Ma non è tutto. Mentre Can è super convinto, Diletta ci starebbe pensando e, si vocifera, avrebbe chiesto un po' di tempo prima di accettare. Nel frattempo, però, durante il match tra Verona e Juventus di fine febbraio, la conduttrice sportiva si è presentata a bordo campo con un anello che i più attenti hanno sicuramente notato.

















Si tratterebbe, come riporta anche il Giornale, proprio dell'anello, firmato Tiffany&co che Can Yaman ha regalato a Diletta Leotta accompagnandolo alla proposta di convolare a nozze. Un prezioso degno di una principessa, del valore di almeno 39mila euro, con un diamante taglio smeraldo al centro e una cascata di brillanti sulla fascia. D'altra parte per l'attore i soldi non sono un gran problema e poi, si sa, per amore si fa questo e altro.









In attesa che Diletta Leotta accetti o meno la proposta di matrimonio di Can Yaman va ricordato che, sempre secondo indiscrezioni, la bionda catanese avrebbe dato al suo compagno le chiavi di casa. Insomma, per i numerosi spasimanti della conduttrice non sembrano, al momento, esserci troppe possibilità. D’altro canto chi se la sentirebbe di sfidare in duello colui che sarà il nuovo temibile “Sandokan” nella serie che sta girando in Italia?

