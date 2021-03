“Chi si ferma è perduto”. Federico Fashion Style non può più tenerlo per sé. E sa già di stupire tutti: l’annuncio

Federico Fashion Style ha in mente qualcosa. Ormai il suo profilo è tra i più seguiti di sempre. Una vera celebrità, Federico Fashion Style non solo è apprezzatissimo e conosciuto come il parrucchiere dei Vip, ma amato dai follower per carisma e personalità. E nelle ultime ore non poteva che arrivare una novità. In pentola sta bollendo sicuramente qualcosa di molto appetitoso.

Dimostrazioni di grande professionalità e originalità dal salottino in cui molti Vip riescono sempre a trovare la giusta immagine e soprattutto le acconciature più stravaganti e uniche, ma non solo questo. Lauri non è solo un bravo e preparatissimo parrucchiere e amante del ‘bello’, ma anche un vulcano in piena eruzione. Idee e progetti iniziano a bollire in pentola e i fan non possono che gioirne. (Continua a leggere dopo la foto).















Non troppi dettagli ma qualche informazione che sicuramente lascia acquolina in bocca. Nelle ultime ore Federico Fashion Style ha attirato l’attenzione di tutti con la condivisione di un post reso pubblico su Instagram dove comincia ad annunciare qualcosa in merito a un progetto: “Chi si ferma e’ perduto! Nuovi progetti in arrivo …stavolta vi stupirò davvero!”. (Continua a leggere dopo la foto).

















E non solo. Federico Fashion Style a corredo della didascalia ‘accattivante’ incuriosisce anche per la foto che lo ritrae su un treno. La destinazione resta comunque ancora top secret, ma qualcosa trapela tra gli hashtag utilizzati, dove appare la città di Napoli. Il popolo social inizia a comprendere forse qualcosa, e in molti si chiedono se presto anche il capoluogo campano goderà di un suo salone di bellezza allo stato puro. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Fashion style (@federico_fashion_style)



Infatti al momento sia Anzio che Milano, hanno modo di apprezzare la professionalità del parrucchiere dei Vip e nulla esclude, alla luce delle ‘spifferate’, che anche Napoli possa accogliere un nuovo progetto per il futuro. Nessuna conferma in merito ma solo tante supposizioni. E tra i commenti di chi resta in attesa, si iniziano a leggere tutti i presupposti per un successo assicurato. Qualsiasi cosa abbia in mente di fare…

“Io e Giulia abbiamo deciso”. L’annuncio di Pierpaolo Pretelli è arrivato. Ed è quello che tutti volevano