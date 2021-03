Tra i personaggi che più ci hanno fatto amare la quinta edizione del GF Vip possiamo sicuramente annoverare Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. C’è chi alla loro storia non avrebbe dato un soldo e chi, invece, li ha adorati alla follia dal primo momento. Certo è che guardare nascere un sentimento fin dai primi accenni è spettacolo non da poco.

Siamo appena venuti a conoscenza che Pierpaolo Pretelli, già artefice di un brano, Rondine, sta preparandosi alla bella stagione nel più produttivo dei modi. Sembra infatti che sia pronto per lanciare una hit estiva e siamo tutti curiosi di sentirla al più presto. Tornando a parlare della sua metà, Giulia Salemi, è giunta voce di un altro inaspettato, romantico annuncio…















Ospite a Radio Smeraldo, Pierpaolo Pretelli ha dato libero sfogo alle sue emozioni, soprattutto quelle provate durante il GF Vip accanto alla sua Giulia Salemi. Ci siamo accorti tutti di quanto l'ingresso, a reality inoltrato, dell'influencer italo-persiana abbia stravolto le carte in tavola di Pier, l'amante tormentato. "Mi sta facendo provare delle emozioni che penso di avere vissuto solo una volta nella mia vita. Sono innamorato e di questo ne vado fiero". Ma cosa accadrà prestissimo? Adesso ci arriviamo.

























Pierpaolo Pretelli ha voluto dire grazie al Grande Fratello Vip per avergli fatto riscoprire la fiducia nell’amore. Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi andranno a convivere e accadrà prestissimo: “La amo e anche se lei è a Milano ed io a Roma, andremo a convivere prestissimo”. A rivelarlo è stato lui dopo la fine della quinta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, così come si legge su Gossip e tv. Ad oggi i due stanno cercando di far incastrare gli impegni lavorativi e di vedersi tra Roma e Milano, quantomeno una volta alla settimana. (Continua dopo le foto)

“Giulia mi è piano piano entrata dentro. Io sono molto innamorato e geloso, palesemente preso da lei e sono molto sereno e tranquillo ma pensate ciò che volete, la realtà dei fatti è questa. Per lei provo delle emozioni che non provavo da un po’. Io credo che tutti i tasselli siano al proprio posto. La mia vittoria ce l’ho ed è l’amore che provo per lei”.

