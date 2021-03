“Ho scattato questa foto alle due di notte”. Chiara Ferragni tutta nuda a pochi giorni dal parto. Mai vista così

La vita sorride a Chiara Ferragnie a suo marito Fedez, che tra poco diventeranno genitori per la seconda volta. I due sono già mamma e papà di Leone, il bimbo più social d’Italia, che presto diventerà fratello maggiore di una sorellina.

Chiara Ferragni è arrivata ormai al nono mese di gravidanza e mostra orgogliosamente il suo bel pancione. Leone è girato di spalle con uno zainetto. “Went to the park with Leo” scrive la blogger e subito fioccano i commenti. Quasi tutti entusiastici e pieni di cuoricini. Ma c’è pure chi fa notare un dettaglio: “La pancia è abbassata… Secondo me manca poco”. Che manchi poco, in ogni caso, è sicuro. E ora parte il ‘toto-nomi’ per la piccola che a breve vedrà la luce. Prima del festival di Sanremo Fedez aveva fatto il segno della “V” e adesso qualche fan pensa che il nome della seconda figlia di Chiara Ferragni sarà proprio Vittoria. (Continua a leggere dopo la foto)















Poi, però, è spuntato fuori anche il nome di Venere, che il cantante si sarebbe lasciato scappare in una delle numerose stories pubblicate. Ma ormai manca poco al parto e Chiara Ferragni non perde occasione di immortalare questi ultimi giorni e condividere tutto insieme ai suoi numerosissimi fa. E proprio in queste ore l’influencer ha pubblicato una foto in cui posa nuda: “Ho scattato questa foto alle 2 del mattino la scorsa notte”, ha scritto la Ferragni. (Continua a leggere dopo la foto)

















Nonostante sia alla vigilia del parto, Chiara Ferragni è in splendida forma, raggiante e bellissima, con solo dei bracciali al polso, una collanina e smartphone in mano. Con la mano destra, invece, copre il suo seno. Migliaia i commenti e i like, la stragrande maggioranza sono complimenti, ma ovviamente non mancano le critiche, a cui però Chiara Ferragni risponde a tono. (Continua a leggere dopo la foto)









“Mi dice “brava” che apprezzi sempre il tuo corpo e hai voglia di condividere un momento così magico con chi ti segue”, risponde la Ferragni a chi le dice: “Ma tuo marito non dice niente?”. Dopo l’arrivo del primogenito Leone, la coppia ha voluto un secondo bimbo e Chiara ha voluto raccontare la gravidanza sui social, condividendo con i numerosi fan tutti i momenti più belli. Il parto è previsto a marzo 2021

