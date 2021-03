Arisa è reduce dall’ultima edizione del Festival di Sanremo e adesso si appresta ad affrontare il serale di ‘Amici’, che inizierà sabato 20 marzo. Un periodo dunque molto intenso per lei dal punto di vista professionale, ma non solo. Infatti, ha confessato di essersi lasciata anche con il suo fidanzato, con il quale si era anche paventata la possibilità di un matrimonio. Purtroppo nella kermesse musicale più famosa in Italia non è stata in grado di salire sul podio, ma la sua canzone è piaciuta.

A proposito del suo ex partner Andrea Di Carlo, la cantante aveva affermato nei giorni scorsi: "Non può essere antipasto, primo e secondo, non può essere tutta la cena, ma il dessert". Queste sue pesanti dichiarazioni non sono state gradite proprio da tutti e nelle scorse ore è arrivato un attacco durissimo nei confronti di Arisa, la quale potrebbe anche replicare. La 'coltellata' ai suoi danni è giunta da una persona molto nota nel panorama televisivo ed è destinata a far discutere.















Dopo quelle sue critiche nei confronti di Andrea, Arisa è stata bacchettata non poco da Caterina Collovati, l'opinionista delle trasmissioni di Barbara D'Urso. La donna ha utilizzato il suo profilo Instagram per lanciare stoccate all'artista di 'Potevi fare di più'. Ha anche allegato un'immagine dell'insegnante di canto di 'Amici', mentre piange davanti a Mara Venier a 'Domenica In'. Ma le parole a corredo dell'istantanea sono state tutt'altro che dolci e avranno fatto infuriare parecchia gente.

















La Collovati ha scritto sui social: "Arisa piange, ma non esita a definire il fidanzato un dessert per lei. Ritengo questa un'espressione infelice. E se fosse stato un uomo a definire così l'importanza di una fidanzata? Avremmo trovato scandaloso il termine, se non addirittura sessista tanto per cambiare. Per una volta sto dalla parte del maschio". Non è la prima volta che Caterina attacchi Arisa, infatti erano arrivate critiche molto aspre quando aveva deciso di postare una foto sexy in bikini.









Arisa aveva anche detto sull’ex dolce metà: “Ma io gli ho sempre chiesto riservatezza, lui invece ha sempre raccontato tutto di noi. Io ho messo anche delle storie su Instagram, perché altrimenti lui sosteneva che non lo amavo abbastanza, che mi vergognavo di lui. Ma non è così. È che le relazioni quando sono sovraesposte finiscono. Deve rispettare le mie scelte”.

