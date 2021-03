Tutto falso, niente di vero, insomma una bufala bella e buona. Negli ultimi giorni era stata diffusa la voce secondo la quale tra le due ex veline di Striscia La Notizia ci sarebbe stato un riavvicinamento, una riappacificazione dopo alcune ruggini. Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno lasciato decisamente il segno grazie alla loro ‘apparizione’ nel tg satirico di Antonio Ricci: era il 27 settembre 1999.

Non sempre, però, il successo è accompagnato da un rapporto di amicizia. Né, per carità, si tratta di una legge. Ma spesso e volentieri una cosa non esclude l'altra. In questo caso, invece, tra Elisabetta e Maddalena sembra si sia creata una vera e propria cortina di gelo. Recentemente, come riporta Dagospia, il gossip aveva sparato forte: "Si sono chiarite, si stanno riavvicinando, si sono scritte". In verità, nulla di quanto spifferato si avvicina alla realtà.















Certo nessuno potrà mai cancellare il successo, stratosferico, che le due veline hanno ottenuto dal momento in cui hanno messo i piedi negli studi di Striscia. E senza dubbio dal punto di vista professionale la stima e il rispetto reciproci non sono mai venuti meno. Ma una cosa è il lavoro, altro è il rapporto personale. E così, stando a quanto riferito dal noto portale di D'Agostino, i rapporti tra la sarda e la pugliese sono tuttora non pervenuti.

















Ancora oggi non si sa bene cosa sia potuto succedere tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, un tempo molto vicine. Secondo i bene informati a creare la rottura sarebbe stata una questione di business, affari. Qualche tempo fa Ely e Maddy sono diventate socie di una palestra a Los Angeles. In un secondo momento la struttura è stata data in gestione, ma le cose non sono andate come sperato dalle due ex veline.









A lanciare l’ipotesi della pace tra Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis era stata, a gennaio 2021, la trasmissione “Ogni mattina” condotta da Adriana Volpe su TV8. Ora, però, Dagospia smentisce tutto. E, d’altra parte in una intervista a “Grazia” la stessa ha dichiarato: “Maddalena Corvaglia? Qualsiasi cosa io dica pubblicamente può venire travisata”. E ancora: “… i sentimenti non vanno di pari passo con la razionalità. Anzi”.

E, dulcis in fundo, Elisabetta Canalis ha pure risposto in merito alla possibilità di una futura pace con Maddalena: “Sono del segno della Vergine e ci metto un po’ a metabolizzare il dolore. Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù”.

