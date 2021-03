Ogni nuovo nato nel mondo rappresenta un miracolo. E lo sanno bene tutte quelle persone alle quali viene concessa una gioia così grande. Nelle ultime ore ad annunciare la bella notizia è stata Lina Hurtig, calciatrice della Juventus Women. Sua moglie, Lisa, è infatti incinta e entrambe hanno voluto far sapere a tutti di questa novità attraverso un video diffuso dai canali social del club bianconero.

“Non riesco a credere che avremo una persona così piccola con noi” dice Lisa mentre Lina le mostra alcuni indumenti che stanno scegliendo per il piccolo che presto verrà al mondo. Lina Hurtig è giustamente al settimo cielo ed esterna così la sua felicità: “Abbiamo deciso di iniziare a provare ad avere un bambino più o meno lo scorso ottobre. È successo tutto molto velocemente. A novembre ero qui in Italia e lei era in Svezia. Mi ha chiamato piangendo, dicendomi che era incinta. È stato strano perché è successo tutto rapidamente”. (Continua a leggere dopo la foto)















Negli ultimi anni il calcio femminile ha cominciato ad attirare sempre più spettatori e attenzione mediatica. Soprattutto a partire dal Mondiale disputato in Francia nel 2019 dove proprio Lina Hurtig e la sua dolce metà Lisa Lantz hanno rivelato al mondo il loro amore con un bacio che ha fatto la storia del calcio, e non solo. Le due ragazze, come ricorda la rosea, si sono conosciute in Svezia quando hanno indossato entrambe la maglia dell’Umea. Era il 2014. Sette anni dopo Lisa è rimasta incinta. (Continua a leggere dopo la foto)

















La calciatrice della Juventus Women spiega come siano riuscite a giungere fin a questo momento: “Ci siamo rivolte a una clinica privata in Svezia ed è stato tutto molto veloce”. È stata la moglie Lisa a chiamarla: “Sono scoppiata a piangere e ho chiamato Lina, lei non ci credeva”. E infatti adesso Lina Hurtig dice al giornalista: “Non ce lo aspettavamo. Eravamo felicissime”. (Continua a leggere dopo le foto)









Lina Hurtig e Lisa sono sposate, vivono insieme e presto avranno un bambino. “Il calcio – le parole della giocatrice bianconera – ha riempito la mia vita. Mi ha permesso di conoscere posti, persone, compagne di squadra, ma soprattutto Lisa. Stare insieme a lei è la cosa più naturale del mondo e ci sosteniamo al 100%”.

Non si conosce ancora il sesso del nascituro, ma Lina è sicura: “Non sappiamo ancora se sarà un maschio o una femmina. A entrambe piacerebbe molto se un giorno decidesse di giocare a calcio, ma se così non dovesse essere, va bene lo stesso. Potrà fare ciò che vuole, purché sia felice”.

