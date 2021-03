Il GF Vip è finito da nemmeno un mese e a noi mancano i nostri cari vipponi. La vera fortuna è che tutti gli ex inquilini della quinta edizione del reality di Alfonso Signorini, siano a spasso per i social e comodi ospiti nei salotti più patinati della tv. Dirette Instagram e interviste su interviste, ci manca vederli 24/7, ma in effetti basta solo cercarli.

Il nostro comodino aka croccantino aka Andrea Zelletta, oltre ad essere un bellissimo ragazzo all'interno della Casa di Cinecittà si è dimostrato anche un po' permaloso. A dimostrazione di ciò, il fatto di essersela presa per un tweet ironico della influencer italo-persiana Giulia Salemi. Vediamo insieme di che si tratta.















Durante una intervista a Superguida Tv, Andrea Zelletta ha scoccato ben due frecciatine all'ex coinquilina Giulia Salemi. Infatti secondo croccantino la power avrebbe rosicato e parecchio. Il motivo?! Ecco le sue parole: "Sono convinto che abbia rosicato (Giulia Salemi, ndr). Io non sono andato in finale con il 3% ma devo ricordarle che quando sono andato al televoto con Pierpaolo lui mi ha battuto per l'1 o il 2%". Ma non finisce qua".

RICAPITOLANDO SPECIALE

Da 10 giorni fuori dalla casa del #GFVIP e ho:

-affrontato le domande della Toffanin e le sfere della D’Urso 🟣🟣🟣

-visto andare in finale croccantino con il 3% 😂

-riscoperto e amato Twitter🐦

-indossato la t-shirt Prelemi davvero fighissima 🔥 — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) March 1, 2021

























"Questa grande differenza che lei ha tirato in ballo è una farsa. E poi non essere nominati fa parte anche della strategia del Grande Fratello e se gli altri non mi hanno nominato è anche merito mio perché vuol dire che mi sono fatto apprezzare. Lei in due edizioni del Grande Fratello Vip non è arrivata mai in finale mentre io partecipando ad una sola edizione ci sono arrivato".

zelletta:”Pierpaolo mi ha battuto per il 1% 2%”

“giulia in due edizioni non è arrivata mai alla finale mentre io partecipando solo una volta ci sono arrivato”

il fandom #prelemi : pic.twitter.com/VrMPTjxq7b — 3,2,1 🙂 (@jhahahzg) March 17, 2021

Di sicuro lo preferisco in versione vipera, che quando era ‘comodino’ come i primi mesi nella casa del Grande Fratello Vip. In ogni caso io la differenza dell’1 o 2% non me la ricordo, onestamente mi pareva fosse un ‘pelino’ più alta, ma non voglio infierire. Croccantino la scorsa settimana aveva dichiarato di avere qualche dubbio sulla storia dei Prelemi, ma adesso ha corretto. il tiro.

