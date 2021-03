Dopo aver vinto il GF Vip si è aperto un momento d’oro per Tommaso Zorzi. Sempre più amato e seguito sui social, l’influencer è diventato opinionista della nuova edizione dell’Isola dei Famosi ed è stato anche protagonista di uno scherzo de Le Iene.

Ma nelle interviste rilasciate subito dopo l'esperienza nella Casa non ha risparmiato frecciatine nei confronti dei suoi ex coinquilini perché, una volta uscito dal mondo ovattato del bunker di Cinecittà, ha maldigerito certi commenti fatti sul suo conto. E ha anche deciso di cancellare dai social alcuni di loro. Come Maria Teresa Ruta, che a Verissimo Tommaso ha definito "falsissima". Eppure nella Casa i due sembravano molto uniti, complici. Ma ora la loro amicizia è definitivamente arrivata al capolinea.















Intervistata da SuperguidaTv la conduttrice ha spiegato di non essere affatto sorpresa del gesto social di Tommaso Zorzi. Anzi. "Tommaso mi prendeva in giro – le parole della Ruta – C'è da dire che io e lui rappresentiamo due mondi completamente diversi. Può fare quello che vuole. Io non l'ho rimosso dai miei contatti, ma anche a me non interessa molto seguirlo. Anche io dovrò fare pulizia perché mi hanno detto che seguo troppe persone".

















Sembra decisa Maria Teresa. È stato l'influencer milanese ad allontanarsi per cose che gli sono state riferite, ma non per qualcosa che è successo realmente all'interno le quattro mura della Casa di Cinecittà. Quello che pensa di lui gliel'ha già detto in faccia e durante l'ultimo periodo di permanenza gli aveva detto che era diventato troppo cinico ma ad oggi non conosce i motivi che l'hanno portato a distaccarsi.











Insomma, amicizia finita con Zorzi. Per quanto riguarda invece il rapporto con gli altri coinquilini del GF Vip, con i quali ha convissuto per circa diversi mesi, la Ruta ritiene che l'abbiano nominata più volte vedendola come una persona da sacrificare. E poi "Nell'ultimo mese, dopo alcune vicissitudini come la morte del fratello di Dayane, vedere i ragazzi divertirsi ugualmente senza avere attenzione alle parole che dicevano mi ha dato fastidio".

