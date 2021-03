“Non fatelo mai più”. Pietro Delle Piane distrutto, Antonella Elia costretta a intervenire. Tutto in pubblico

Dopo le frasi rilasciate a Live Non è la D’Urso in cui Pietro Delle Piane ha detto di aver seguito un copione e di aver recitato a Temptation Island, si è scatenata una bufera mediatica contro il compagno storico di Antonella Elia. Le sue parole gettano discredito sul reality delle tentazioni che si basa sulla spontaneità e dei personaggi coinvolti.

Per questo sia la Fascino – la società di produzione di Maria De Filippi che confeziona Temptation – sia Mediaset hanno reso noto che passeranno alle vie legali, per tutelare le proprie immagini da quanto esternato dall’interprete. Inoltre Delle Piane potrebbe essersi fatto terra bruciata intorno e per questo motivo è plausibile che non sia neanche più ospite di Barbara D’Urso. (Continua dopo la foto)















E Antonella Elia cosa pensa di tutto questo? L’ex opinionista del GF Vip si è presentata insieme a Delle Piane nello studio di Live Non è la D’Urso. I due erano seduti sul divano mano nella mano e li ha detto: “Non mi importa se mi tradisce”. Pietro viene definito un ‘traditore seriale’, Antonella sembra proprio infischiarsene. “Sono una donna e non una santa. Gli uomini fedeli mi annoiano molto. Credo alla sua fedeltà, ma anche se fosse infedele ‘sti cavoli. Non sono una signorina, sono una donna strafatta, cioè no, voglio dire “una donna fatta”. (Continua dopo la foto)

















Sotto l’ultimo post pubblicato dalla Elia su Instagram, alcuni follower hanno commentato la vicenda Delle Piane – Temptation e hanno messo in guardia l’ex valletta di Mike Bongiorno. A chi ha insinuato che con Pietro ci sia del sentimento finto, Antonella ha replicato con un tanto conciso quanto chiaro “amore vero”. A chi invece le ha suggerito di distanziarsi dall’attore in quanto quest’ultimo potrebbe di riflesso provocarle guai per la carriera ha risposto con un secco “no way”. Vale a dire ‘non c’è modo’ che ciò accada. (Continua dopo la foto)









Non solo: quando un utente che ha dato del “cog…ne” a Delle Piane, Antonella Elia ha affilato gli artigli e ha risposto così: “Non parlare mai più cosi di Pietro”. Insomma pare che la Elia in questo momento stia difendendo il compagno. E le sue parole risuonano a tal proposito forti e chiare. Antonella Elia parla di “Amore vero”: più chiaro di così.

