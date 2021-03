Claudia Vismara, chi è: età, altezza, peso, fidanzato e figli dell’attrice di Rocco Schiavone

Claudia Vismara, la notizia rende felici i fan. Sull’attrice italiana si sa molto poco. Una vita privata sempre tenuta distante dal gossip, fatta eccezione per quelle piccole grandi gioie impossibili da trattenere. Claudia Vismara innamorata e non solo, anche in dolce attesa. Lo ha confessato durante un’intervista rilasciata per DiPiùTv dove finalmente si sbilancia come mai accaduto finora.

Impossibile contenere la gioia quando le notizie sono liete come quelle che toccano da vicino Claudia e la sua sempre blindata vita sentimentale. Nella sua quotidianità esiste un grande amore quello per Daniele Pilli. Un uomo che è riuscita a spronarla per prendere coraggio e potersi dedicare alla parte sul set di Rocco Schiavone. E non poteva essere altrimenti. (Continua a leggere dopo la foto).















Daniele Pilli, dunque, è il nome dell’uomo che ha saputo ‘rubare’ il cuore dell’attrice italiana. Ma cosa si conosce di lui? Daniele è un interprete catanese. Nella sua vita una passione che l’ha portato a intraprendere gli studi presso l’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Da lì, la costruzione costante e assidua per una carriera professionale che l’ha portato sul set. (Continua a leggere dopo la foto).

















Il pubblico italiano lo ha conosciuto sul set della fiction Ris delitti imperfetti ma anche in “La Piovra” . La coppia è così accomunata anche dalla stessa passione e per i due non poteva che coronarsi un secondo sogno, quello di diventare genitori. Lo si apprende direttamente dal profilo Instagram della Vismara. Lui classe 1977 lei una splendida donna di 34 anni, promettente attrice in corsa verso la meta del successo, nata a Bollate il 25 febbraio 1987 e genuinamente bella, alta 166 cm per 50 Kg. Cosa si può desiderare di più? (Continua a leggere dopo le foto e il post).









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da claudiavismara (@claudiavismara)

E se la vita privata procede a gonfie vele, anche quella professionale continua a dare molte soddisfazioni. Infatti proprio su Rai 2 andrà in onda in prima serata dal 17 marzo la quarta stagione della fiction “Rocco Schiavone 4” che ha già conquistato il pubblico italiano. Accanto a Marco Giallini, anche Claudia Vismara, che in molti hanno saputo apprezzare in Don Matteo e La banalità del crimine.

