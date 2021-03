Abbiamo lasciato Arisa alle prese con la rottura social della sua storia d’amore con Andrea Di Carlo. Dopo due interviste in compagnia della zia Mara (Venier, ndr) a Domenica In, in cui ha pianto e aggirato tutti gli accenni alla sua vita amorosa, Arisa è tornata definitivamente single.

Dopo che il suo ormai ex fidanzato Andrea Di Carlo ha detto la propria sulla fine della loro storia, e l'ha fatto su Instagram, Arisa non poteva certo rimanere in silenzio a subire.















La mattina dopo che il suo ex ha scritto pubblicamente di averla lasciata, Arisa le storie Instagram le ha aperte piangendo (per finta) e dicendo: "Grazie ragazzi.. nell'intervista di Domenica In so che vi hanno commosso le mie lacrime e allora oggi continuerò a piangere in tutte le storie", poi ironicamente ha aggiunto: "Premestruo". Tutta questa ironia preannunciava uno sfogo che, svizzero, è giunto sul Corriere della Sera, a cui ha raccontato: "Lui si è arrabbiato molto perché a Domenica In non ho pronunciato il suo nome mentre parlavo della mia vita con Mara Venier".

























"Ma io gli ho sempre chiesto riservatezza, lui invece ha sempre raccontato tutto di noi. Io ho messo anche delle storie su Instagram, perché altrimenti lui sosteneva che non lo amavo abbastanza, che mi vergognavo di lui. Ma non è così. È che le relazioni quando sono sovraesposte finiscono". Poi ancora: "Aspetto che gli passi, ma non cambio la mia posizione. Io non sto facendo nulla di male. Lui ha un lavoro molto impegnativo, una ex moglie, tre figli, e io ho accettato tutto. Ma anche io ho una famiglia, ho mia sorella, la mia assistente, il mio staff".

Arisa è un mood sempre e comunque #premestruo pic.twitter.com/CDUnmGNvY4 — lalaLad (@JohnTurner_23) March 15, 2021

“Faccio la cantante e lui deve saper accettare il mio mestiere. Deve rispettare le mie scelte e non può dire ‘o me, o tutto il resto’. Sono una donna molto indipendente”. Conclude Arisa parlando del suo ormai (pare) ex Andrea Di Carlo. La coppia sarebbe dovuta convolare a nozze il 2 settembre prossimo, prima che lui la sciasse a mezzo stampa.

