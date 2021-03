“Raccontiamo…”. Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno ancora insieme? Il gesto della modella che spiega tutto

Fino a qualche tempo fa si è parlato di rottura per la storia tra Luca Onestini e Ivana Mrazova. I due non apparivano insieme sui social tanto che i follower hanno iniziato a temere che fra loro fosse finita. Non sono nemmeno apparsi insieme all’interno del format Casa Chi, che li ha visti spesso protagonisti.

Alcuni fan hanno provato sui social a chiedere loro cosa stesse accadendo. In risposta hanno ricevuto silenzio: un comportamento piuttosto inconsueto visto che in passato la coppia, quando è stata al centro di voci di crisi, si è affrettata con puntualità a smentire. Nelle ultime ore, però, qualcosa è cambiato e a farlo sapere a tutti ci ha ci pensato la modella ceca attraverso il suo profilo Instagram.















Infatti Ivana Mrazova ha postato due foto, una in cui bacia Luca Onestini, l'altra in cui i due appaiono felici e ritrovati. In questo modo i fan hanno potuto capire che tra loro non è finita e che stanno ancora insieme: "Siamo tornati – scrive la Mrazova -. E da oggi racconteremo una storia d'amore che vi vedrà tutti coinvolti. Io e Luca siamo stati scelti per rappresentare l'Italia nel progetto internazionale 'Wonderful Days'".

















"Abbiamo il compito di raccontare l'amore come lo viviamo noi – prosegue Ivana Mrazova -. Nelle prossime settimane seguite le nostre storie, votate e commentate ogni aspetto del racconto che stiamo scrivendo! Scoprirete tutti dettagli del progetto strada facendo!". Insomma la modella ha voluto raccontare il progetto in cui sono stati inseriti lei e Luca Onestini. Hanno il compito di raccontare l'amore come lo vivono loro. Pertanto, l'ex gieffina invita il suo pubblico a seguire le Stories di entrambi, nelle prossime settimane.









Il post si conclude così: “Noi saremo gli attori, mentre voi sarete gli scrittori!”. Sono tantissimi i commenti che è possibile leggere sotto le foto che ritraggono Luca e Ivana sorridenti e complici. Molti utenti ammettono di essersi preoccupati parecchio in queste settimane. Alcuni hanno pensato che la storia fosse al capolinea. A far cambiare idea e a far tornare il sereno ci ha pensato Ivana Mrazova con un tenerissimo post che ha raccolto migliaia di like e commenti.

