“Che bomba!”. Maria De Filippi, look da urlo per l’ultima puntata. Nessuna paura e tanta voglia di osare

Maria De Filippi, per il grande finale il look da vera Vip. Ultimo appuntamento con C’è Posta per Te, ma non per Queen Mary che dal prossimo sabato si vedrà alla guida del timone del Serale di Amici. Un successo preannunciato per lei, che conclude in bellezza totalizzando un record di ascolti tv da fare invidia a chiunque. E per il ‘botto’ non poteva che fare cadere la scelta anche su un look squisitamente di tendenza.

Abbiamo avuto modo di apprendere qualcosa sui gusti e le preferenze di Maria in quanto al guardaroba. Collezione di giacche rigorosamente abbinate a pantaloni, ora a palazzo ora super aderenti. Maria De Filippi sa sempre come cavalcare l'onda, e non solo in merito al piccolo schermo. Un gusto sempre ben ponderato anche per quanto riguarda l'abbigliamento al passo coi tempi e le tendenze.















Per la puntata conclusiva del 13 marzo, Maria De Filippi ha scelto nuovamente il suo intramontabile ed elegante stile in total black ma con l'aggiunta di un dettaglio in grado di fare la differenza. Impossibile non aver posto attenzione su un gilet tempestato di paillettes. Un gioco di contrasti, tra parti in tessuto velato e trasparente e il variopinto gioco di luce creato dalle paillettes.

















Tutto abbinato ai suoi intramontabili e versatili per ogni occasione pantaloni a sigaretta neri. Ma se lo stile è di casa, Maria accende gli animi mostrando una camicia in tinta ma trasparente, in grado di giocare un po' più maliziosamente con un effetto vedo non vedo mai ostentato, ma elegante e discreto. E il décolleté non poteva che essere lasciato a vista. Tutto questo abbinato a vertiginosi tacchi a spillo di Gianvito Rossi.









E di lezioni di stile ne abbiamo avute a dismisura. Tra giacche glitterate e completini rossi fiammanti, seppur in rare occasioni, Maria ha sempre saputo dare prova di essere si aggiornata sulla moda di tendenza, ma senza per questo perdere un tocco del tutto originale che la rende decisamente incomparabile tra le presenze femminili più in vista sul piccolo schermo.

