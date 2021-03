Senza veli a quasi 57 anni. Elle Macpherson come una ‘statua’ in piscina. E sì, è ancora ‘The Body’

Elle Macpherson, a top model australiana fa ‘strage’ di cuori. Praticamente una statua. Negare la sua bellezza per tutti i suoi 182 cm di altezza sarebbe impensabile. Non a caso per lei è stato scelto un nome esplicito: “The Body”. Elle è una vera e propria icona della perfezione fisica nonostante abbia quasi raggiunto la bellezza di 57 anni, e sia madre di due figli. Lo scatto senza veli in piscina è rivelatore di tutto questo.

Quando le chiedono il suo segreto di bellezza, lei non può che confermare che è anche questione di fortuna genetica, ma anche l’uso del suo Elixir e una dieta alcalina che dopo tanti anni continua a dare i suoi effetti. Per quanto possa ironizzare su questo, Elle sembra avere ragione. Forse una delle poche donne a non aver fatto ricorso alla chirurgia estetica; insomma tutta farina del suo sacco. (Continua a leggere dopo la foto).















E non solo una sana alimentazione ma anche una vita equilibrata che presta la giusta attenzione allo sport, altro alleato di bellezza. Gli ingredienti sembrano esserci tutti, e soprattutto nessun trucco: la fisicità della top model è concreta, tangibile e sotto gli occhi di tutti. E come ben si sa oggi l’ex modella si trova a capo del brand benessere WelleCo. (Continua a leggere dopo la foto).

















Altri consigli di bellezza? Ebbene, Elle conferma di non avvicinarsi ai nemici numero uno di ogni perfetta linea fisica, ovvero gli zucchero e gli alcolici. E per quanto riguarda le discipline sportive preferite, la scelta cade ancora a 57 anni su surf, yoga, nuoto e jogging sulla spiaggia. La vita della modella non sembra farsi mancare nulla e i risultati si vedono. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elle Macpherson (@ellemacphersonofficial)

Una vita piena, dunque. Infatti si ricorda che oltre a vantare la carriera di modella, Elle Macpherson ha lavorato anche come attrice, come Batman & Robin, Sirene, L’urlo dell’odio, L’amore ha due facce. Inoltre è anche comparsa come guest star in alcune serie televisive come Friends e ha lavorato nel film di Carlo Vanzina South Kensington. E non solo. Appare anche nella serie televisiva A Girl Thing e insieme alle colleghe Christy Turlington, Naomi Campbell e Claudia Schiffer è stata proprietaria della catena di ristoranti Fashion Cafè.

