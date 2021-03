Serena Rossi, che lusso per l’esordio di ‘Canzone Segreta’! Gli orecchini sono preziosissimi (e a tanti zeri): il prezzo

Serena Rossi, super lusso per la diretta di Canzone Segreta. Una messa in onda entusiasmante e ricca di forti emozioni. Sulla sedia bianca dello studio di Rai1 tanti ospiti e incredibili sorprese, rese possibili anche grazie alla musica, canale d’eccellenza di battiti e vive emozioni. E la padrona di casa non poteva che mostrarsi nel pieno del suo splendore. Pura luce, Serena Rossi non ha badato a spese.

Il pubblico italiano ha avuto modo di apprezzarla con la messa in onda di una fiction di grande successo, ovvero “Mina Settembre”. Serena Rossi è già super apprezzata da numerosissimi fan e non poteva essere da men sul palcoscenico dello show Canzone Segreta, programma . E se abbiamo avuto modo di apprezzarne la bellezza e la semplicità accanto ad Amadeus che l’ha voluta ospite della kermesse nella serata conclusiva, anche per il suo show il look è stato curato nel dettaglio. (Continua a leggere dopo la foto).















Sette ospiti per lei in studio, pronti a godersi dalla iconica poltroncina bianca le sorprese tradotte attraverso il linguaggio della musica. Brani che si miscelano ai ricordi, quelli più belli, e una Serena Rossi luminosa. merito anche del vestiario elegante e degli accessori extra-lusso che illuminavano ulteriormente la sua immagine. In primo piano l’ abito Etro strapless in velluto di seta verde smeraldo con tanto di ricamo in paillettes e cristalli sul corpetto. (Continua a leggere dopo la foto).

















Ma il lusso non si è fermato all’abito in velluto con tanto di spacco vertiginoso. Il dettaglio come sempre ha fatto la differenza ed è stato impossibile lasciarselo sfuggire. Infatti a completare il look non sono mancati i sandali in vernice nera e tacco stiletto, modello Gwen di Le Silla dal valore pari a 546 euro. Credete che Srena si sia fermata a questo? Assolutamente no. (Continua a leggere dopo le foto).









Il vero tocco di classe, in perfetta linea con le tendenze del momento, sono stati i gioielli. Dello stesso brand scelto per la serata finale di Sanremo, Serena Rossi ha affidato a Crivelli il ‘colpo decisivo’. Splendidi e raffinati i earcuff in oro bianco con diamanti a goccia. Il modello è lo stesso che l’attrice e regista Mona Fastwold ha scelto per il Festival di Venezia. Si gioca in casa, dunque, ma con lusso. Realizzati in Italia i gioielli hanno un valore notevole: ben 26.830 euro.

