“Ho fatto una visita. Ero sicura…”. Chiara Ferragni, svelata la data della nascita della figlia (Baby V)

Chiara Ferragni, svela a tutti la data. Ancora qualche tempo per vedere nascere la secondogenita di casa Ferragnez. E dopo le indiscrezioni sul nome della bebè, l’influencer non si trattiene da rivelare anche la data. La coppia ha preferito fino ad oggi mantenere molta discrezione, ma non sono mancati di certo i momenti in cui è diventato quasi impossibile contenere la gioia per quello che presto accadrà.

Durante la settimana sanremese il pubblico di fan non ha potuto che chiedersi a cosa si riferisse quella V ricamata sulla camicia di Fedez. E il cantante ha rincarato la dose mostrando anche una V in primo piano con le dita della mano. Insomma, impossibile non alimentare la curiosità di molti che ancora restano in attesa di comprendere come si chiamerà la nwe entry di casa Ferragnez.















Quello che fino a questo momento si sa di certo perchè confermato per bocca di entrambi è la scelta sul doppio cognome che verrà mantenuto anche per la piccola di casa, proprio cme accaduto anche per il primogenito Leone. Il cognome sarà dunque Lucia-Ferragni. Tutto continua a tacere sul nome. Come affermato più volte da Chiara, nulla verrà rivelato se non dopo la nascita della piccola.

















E se alcuni fan restano ancora convinti che la V ricamata sulla camicia di Fedez sia da ricondurre al nome Vittoria, altri hanno deciso di mettersi il cuore in pace e attenersi a quanto spifferato di volta in volta dalla coppia stessa. Riflettori accesi, dunque, sulla data della nascita. Ebbene, per la gioia di molti resta da attendere davvero poco tempo perchè la piccola nascerà più o meno alla fine di marzo: "Ero sicura che anche la bimba nascesse alla stessa settimana di Leo, nonostante non abbia avuto problemi con la placenta e non sia stata a riposo. Sembra non arriverà subito, ma nelle prossime settimane.









Eppure nulla toglie dalla testa dei follower l’ardua impresa di risalire al nome della bebè. E un po’ lo zampino è stato anche di Chiara con un piccolo ‘spoiler’ sul nome della figlia condiviso con i follower attraverso un messaggio Instagram non molti giorni. Per chi se lo fosse perso, ecco il contenuto del messaggio: “Buona festa della donna alle donne della mia vita (e alla piccola V. in arrivo)”,

