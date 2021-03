Nelle scorse ore Elisabetta Gregoraci è stata nuovamente tirata in ballo da Pierpaolo Pretelli, che a Casa Chi è stato “interrogato” sul loro rapporto al GF Vip. “Non ho mai detto di essermi innamorato di lei – ha spiegato il fidanzato di Giulia Salemi – Ho sempre parlato di una cotta. Ho pianto perché lei in tanti modi mi ha fatto capire che c’era qualcosa e poi invece l’ha buttata sull’amicizia”.

Il secondo classificato al GF Vip ha poi rivelato che la Gregoraci, fuori dal reality, aveva qualcuno che l’aspettava: “Lei fuori aveva un’altra persona che la aspettava. Arrivavano gli aerei da parte di questa persona. Ho proseguito con rispetto perché dall’altra parte c’era un interesse, mascherato con i messaggini sulle mani e il resto”. Quindi la replica via social di Elisabetta, che ha risposto in modo molto piccato. (Continua a leggere dopo la foto)















Commentando con i follower l’intervista del suo “amico speciale”, Eli ha scritto che “Il giorno che arriverà un uomo sarò la prima a gridarlo” e aggiunto “Io penserei alla loro vita … Ognuno la sua … Se fosse stato vero non avrei avuto nessun motivo a non dirlo… Che pagliacciata”. Ma c’è anche un’altra novità che riguarda un ex gieffino. È ufficiale: Tommaso Zorzi è il nuovo opinionista dell’Isola dei Famosi. (Continua a leggere dopo la foto)

















Elisabetta Gregoraci, così come molti ex inquilini della Casa più spiata d’Italia, si è subito congratulata con l’influencer e vincitore del GF Vip. Tra le sue Storie di Instagram ha registrato dei filmati in cui ha espresso tutta la sua gioia per Tommy ma ovviamente il suo look non è passato inosservato: maglioncino nero, gonna jeans, stivali e cappottino. (Continua a leggere dopo le foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci FanPage❤️ (@eligreg.fanpage_)



Un outfit di classe e di tendenza, come sempre quando si tratta della Gregoraci. Ma ad attirare particolarmente l’attenzione è stata la gonna a vita alta, caratterizzata da uno spacchetto nella parte anteriore e da una cintura annodata. Ci ha pensato la pagina EliGregStyle a fornire tutti i dettagli. La gonna in questione è firmata TheAttico e attualmente è scontata: costa 221 euro.

