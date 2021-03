“Stai benissimo!”. Clio Make Up torna in Italia (e in forma). Come è diventata dopo la dieta

Quando ha deciso di condividere la propria esperienza su Youtube, aprendo il canale ClioMakeUp, non si aspettava un successo così. Ma oggi quello di Clio Zammattero è uno dei canali più popolari di Youtube Italia e non solo. Oltre 6 milioni di follower tra Facebook, Instagram e un YouTube seguito da mezzo mondo, Clio è diventata leader pure-digital nel vertical Beauty con la missione di rendere il mondo della Bellezza semplice, accessibile e divertente, per tutti.

Clio con i suoi video tutorial di trucco insegna i segreti del make up e della skincare, collaborando con aziende e marchi top-player del settore e un brand tutto suo, creato con un team di esperti e un lavoro costante di ricerca. Lo scorso anno, dopo anni a New York, lClio si è trasferita in Italia insieme al marito Claudio, la sua amatissima Grace, la figlia di un anno Joey e i quattro gatti, Mimí, Oscar, Potter e Toti. (Continua a leggere dopo la foto)















Clio Zammatteo e Claudio Midolo si sono conosciuti più di dieci anni fa allo Ied di Milano. Poi l’intuizione di sfruttare il web per pubblicizzare il lavoro di make-up artist della Zammateo (lui curava la parte web) e, infine, la decisione di partire per gli Stati Uniti che gli ha aperto tantissime porte. Nonostante il successo lei è rimasta sempre la ragazza di sempre, semplice e solare. Tornata in Italia, la Zammateo ha deciso di rimettersi in forma e, grazie al cibo italiano e al lavoro di mamma con le due piccole di casa, oggi è in forma smagliante. (Continua a leggere dopo la foto)

















La paladina della ‘body positivity’, è tornata in Italia dopo anni vissuti negli Stati Uniti e e precisamente nella sua amatissima Belluno. “Vivere in America, per quanto riguarda il cibo, è devastante”, aveva confessato in passato intervistata Clio. E ancora: “Per quanto ti sforzi di mangiare sano tutto è gonfiato con ormoni e altre cose”. “Ciao ragazze e ciao ragazzi! Stavate aspettando questo video da quando abbiamo traslocato… e finalmente posso darvi ufficialmente il BENVENUTO nella mia casa qui in Italia!”, ha detto la make up artist in un video in cui mostra la sua casa. (Continua a leggere dopo la foto)









“Qualche giorno fa su Instagram vi ho svelato due delle stanze che AMO di più, la cucina e la cabina armadio ehehe In questo HOME TOUR, realizzato in collaborazione con @Scavolini, io e Claudio vi portiamo con noi alla scoperta della zona che preferiamo e di alcuni degli angoli più belli della nostra casetta! Siete pronti a scoprirne tutti i segreti? Allora guardate il video fino alla fine, condividetelo sui social, fatemi sapere nei commenti cosa vi è piaciuto di più e lasciate un like se volete vedere il tour del resto della casa! Chissà, magari la prossima volta potrei portarvi nella mia stanza dei trucchi… Che ne dite? Un bacione”.

