Attrice e cantante statunitense di fama mondiale. Originaria del Nuovo Messico, ma con sangue in parte irlandese e in parte italiano. Demi Lovato è tante cose insieme. Una vita vissuta a 100 all’ora, si potrebbe dire. Forse anche a velocità più che folli, considerando il suo burrascoso passato di tossicodipendente da eroina, come lei stessa ha ammesso pubblicamente. Sembra un film già visto: la fama, i soldi, il ‘potere’ e l’illusione di sentirsi invincibili.

Ma dietro quello che sembra un cliché c’è la storia di una donna di 28 anni che ha visto i propri demoni in faccia e li ha sconfitti. Almeno per ora. Certo alcuni eccessi lasciano segni e cicatrici sulla pelle e nella mente. Demi, però, non sembra proprio una che si arrende facilmente. Nata ad Albuquerque il 20 agosto del ’92, dopo l’infanzia trascorsa a Dallas sono arrivati i primi successi col film della Disney “Camp Rock” e poi la candidatura ai Grammy Awards. Oggi, però, Demi torna a far parlare di sé per il suo fresco coming out. (Continua a leggere dopo la foto)















In una lunga intervista uscita col numero di marzo della versione a stelle e strisce di “Glamour” Demi Lovato ha raccontato un momento molto importante della sua vita, quando il fidanzamento con Max Ehrich, col quale avrebbe dovuto sposarsi, è naufragato: “L’anno scorso ero fidanzata con un uomo e quando non ha funzionato, ho pensato: ‘Questo è un segno enorme’. Pensavo che avrei passato la mia vita con qualcuno. E quando ho deciso che non lo avrei fatto, ho sentito questo senso di sollievo di poter vivere la mia verità. (Continua a leggere dopo la foto)

















La popstar ha rivelato il suo stato d’animo e lo ha fatto confessando che il suo non è un cammino semplice, né lineare: “So chi sono e cosa sono, ma sto solo aspettando uno specifico momento temporale per rivelarmi al mondo per quello che sono. Sto seguendo la linea temporale dettata da coloro che mi stanno guarendo e sto usando questo tempo per studiare e istruirmi sul mio viaggio e su quello che mi preparo a fare”. (Continua a leggere dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Demi Lovato (@ddlovato)

E ancora, Demi Lovato non nasconde il conflitto interiore e cosa questo abbia provocato di lei: “Sono uscita con una ragazza e pensavo: ‘Mi piace molto di più. Mi sentivo meglio. Stavo bene. Alcuni dei ragazzi con cui uscivo – quando arrivava il momento di essere intimi o fare sesso, avevo questo tipo di reazione viscerale. Del tipo: ‘Non voglio mettere la mia bocca lì. Non dipendeva nemmeno dalla persona con cui ero”.

“Mi sono semplicemente trovata – dice ancora la cantautrice – ad apprezzare le amicizie di quelle persone più che il romanticismo, e non volevo romanticismo con nessuno del sesso opposto”. Parole dalle quali traspare la consapevolezza di essere arrivata ad un punto di non ritorno. Ma anche che la strada intrapresa è la sua, e quella di nessun altro.

“Ho avuto un infarto e 3 ictus “. Choc nella musica, la cantante ammette tutto: “La maledetta droga…”