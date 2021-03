Meghan Markle e Harry, la frase razzista su Archie? Spuntano i nomi ‘reali’, un vero terremoto per la royal family

Buckingam Palace trema dopo l’intervista di Harry e Meghan Markle a Oprah Winfrey. Il tema maggiormente discusso è quello di razzismo con una serie di accuse lanciate alla casa reale. Meghan e Harry hanno rivelato che un membro della famiglia reale – che non hanno voluto nominare – ha espresso preoccupazioni per il colore della pelle del primogenito nascituro, Archie. In un comunicato, il Palazzo reale fa sapere che “l’intera famiglia è rattristata nel sapere in quale misura gli ultimi anni siano stati difficili per Harry e Maghan”.

In particolare “i temi trattati, particolarmente quello del razzismo, sono preoccupanti. Sebbene alcune ricostruzioni possano variare, queste accuse vengono prese molto seriamente e saranno oggetto di esame da parte della famiglia privatamente. Harry, Meghan e Archie saranno sempre membri molto amati della famiglia”. (Continua dopo la foto)









1231537336

I tabloid inglesi stanno ribollendo e cercano di capire chi avrebbe detto quelle frasi riguardo al piccolo Archie. Della questione si stanno interessando anche gli scommettitori che sono sempre molto seguiti e ascoltati. L’Inghilterra è il regno dei bookmaker, si scommette su tutto, incluso il sesso dei nascituri della Royal Family. Pertanto non potevano che interessarsi anche a questa delicatissima tematica. (Continua dopo la foto)

















Allo stato attuale non ci sono certezze su chi abbia detto quelle frasi, ma gli scommettitori sono pronti a fare nomi e cognomi. L’indiziato numero 1 è il principe Carlo, il padre di Harry e William, il nonno di Archie. Sono gettonati anche altri due nomi: uno è quello che porta alla principessa Anna, 70 anni. L’altro è quello del principe Edoardo, 57 anni, l’ultimo figlio della Regina Elisabetta. (Continua dopo la foto)









Non rientra in questa bagarre Andrew, 61 anni, che è stato allontanato dalla vita di corte e gli è stato proibito di partecipare alla vita pubblica per via della sua speciale amicizia con Jeffrey Epstein. Da tempo Andrew non avrebbe contatti con la Royal Family e quindi neanche con Harry e Meghan Markle. Sia la sovrana Elisabetta sia William hanno replicato alle accuse della Markle. “La nostra famiglia è tutt’altro che razzista”, ha detto William che ha anche rivelato di non aver ancora parlato con il fratello, aggiungendo: “Ma lo farò”. Dunque, la prossima mossa sarà quella di mettersi in contatto con Harry.

“Ha un’altra, le ha detto ti amo al telefono“. Clamoroso a Uomini e Donne, la telefonata del cavaliere intercettata da Maria De Filippi