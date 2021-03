Si sono detti addio. La voce era nell’ara ma la conferma è arrivata solo ora. È stata lei a darla senza dare spazio di manovra o possibilità di interpretazione. Un amore che sembrava poter essere alla prova del tempo. Dopo 5 anni infatti, la coppia sembrava più affiatata che mai, invece, all’improvviso, sono arrivati i primi scricchioli.

Lei, figlia d'arte, attrice e conduttrice, ha sempre avvolto la sua vita personale in un manto di silenzio. E forse proprio per questo si scopre solo ora che la rottura è avvenuta precisamente un anno fa, prima del lockdown. A Diva e Donne ha raccontato di aver trascorso la quarantena da sola. Un periodo non molto facile per lei che si è ritrovata ad affrontare una pandemia senza alcun aiuto. Di responsabilità però non parola: "Credo sia stata casuale la tempistica. Doveva andare così tra me e lui e non voglio recriminare nulla, ognuno ha le sue responsabilità".















Parliamo di Rosita Celentano, che nelle settimane scorse ha fatto parlare di sé per la sua iniziativa in difesa degli animali al fianco di Sabrina Salerno, cantante, showgirl e attrice italiana che ha scelto di mettere all'asta qualcosa cimeli, giacche, scarpe e una serie di oggetti alla qualeò molto legata, con lo scopo di supportare il lavoro in difesa degli animali. Una battaglia nobile in cui anche Rosita Celentano crede molto.

















Quanto alla sua storia d'amore, la voce della fine della storia con Angelo Vaira era nell'aria ma la conferma, come detto è arrivata solo ora. Rosita Celentano per ora non pensa a un nuovo amore. Piuttosto si concentra sul lavoro. Figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori e sorella maggiore di Giacomo Celentano e di Rosalinda Celentano, debutta come attrice in Yuppi du (1975) in cui sono protagonisti entrambi i genitori e dove ha recitato una piccola parte. Rosita Celentano inizia prestissimo.











Nel 1987 ha preso parte anche al film Mak π 100, diretto da Antonio Bido e partecipa come ospite a Fantastico 8, condotto dal padre. Nel 1988 tenta il debutto nel mondo della musica con il 45 giri Dal tuo sguardo in poi/Dal tuo sguardo in poi (strumentale) (etichetta Clan Celentano), che non riscuoterà molto successo. Nel 2011, è stata giurata nel programma Lasciatemi cantare, in onda su Rai Uno, per poi partecipare alla trasmissione Punto su di te, nel 2012, come concorrente. Il suo ultimo lavoro come attrice è stato ne Compromessi sposi nel 2019.

