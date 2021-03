“Lo abbiamo fatto!”: il sì a sorpresa. Dopo appena un anno d’amore, fiori d’arancio per l’ex Velina. “Solo noi due e 4 amici”

Ludovica Frasca, l’annuncio dell’ex velina è pura gioia. Non poteva che comunicare notizia migliore. Ludovica Frasca, 28 anni, si è sposata negli Usa con il fondatore e amministratore delegato di XGen, un’azienda che si occupa di intelligenza artificiale. Insieme da 1 anno, la coppia ha deciso di farlo accadere con effetto sorpresa decisamente ben riuscito. E le foto parlano da sole.

Lo annuncia su Instagram Ludovica Frasca. Un salto importante con il suo Frank Faricy, imprenditore di origini londinesi. Al momento il rito civile, poi la cerimonia in grande non appena l'emergenza sanitaria terminerà. Ma nel frattempo i fan non possono che festeggiare insieme ai neo sposini la decisione presa ben tre settimane fa, di fronte alla proposta con tanto di anello, come tradizione vuole.















La Frasca emozionata decide di condividere il racconto con i suoi follower: "Ragazze, meet the Faricy! Lo abbiamo fatto!! Solo noi due e quattro amici. E' stato un momento unico e speciale nella sua realtà. E sì, eravamo in Comune in mezzo ad altre persone (che erano lì per motivi completamente diversi dai nostri)". E le fedi nuziali sono anche 'fai da te', ovvero costruiti con cavi elettrici.

















"I nostri anelli sono temporanei e li abbiamo costruiti a casa con dei cavi elettrici, i preferiti di Frank. Sì c'erano cellulari che squillavano e zero glitter ma in quel momento tutto si è fermato e c'eravamo solo noi due e abbiamo detto 'I do' perché quello che contava, ora, era sigillare la nostra promessa. Non vedo l'ora di celebrare con una vera e vera e propria cerimonia, romantica come noi, il nostro amore nella mia Italia bellissima".









Non potevano attendere ulteriormente: “Non ce la facevamo ad aspettare, la situazione in Italia è ancora complicata per fare una grandissima festa come avremmo voluto noi. La faremo comunque a fine di quest’anno o l’estate prossima, non vedo l’ora, però abbiamo voluto fare una cosa intima qui. E’ stato anche divertente in mezzo a persone che stavano pagando bollettini della posta e noi invece ci sposavamo. Mi piaceva l’idea di vivere questa sensazione il prima possibile tra di noi, soltanto per noi. Non vedo l’ora che mio padre mi accompagni all’altare, con tutti i miei amici e le damigelle, intanto l’abbiamo fatto!”.

