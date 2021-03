“Siamo separati”. Guendalina Tavassi e il marito, la verità viene fuori. Dopo quelle voci racconta tutto

Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte sono sposati dal 2013 e hanno due figli: Chloe e Salvatore. Guenda è anche mamma di Gaia, avuta quando aveva solo 17 anni da una precedente relazione. Da qualche tempo, però, i fan più attenti si sono accorti che qualcosa tra loro non stesse andando per il verso giusto. La stessa Tavassi aveva ammesso di non dormire più con il marito per vendetta. Era davvero difficile immaginarli in crisi, visto che si erano presentati numerose volte anche in televisione, a testimonianza del grande affetto che provavano entrambi.

Sui social Guendalina ha rivelato di aver scoperto uno “sgarro” del marito che l’ha portata praticamente a cacciarlo dal suo letto. Un episodio che risale a un anno fa circa. Da qui la scelta di vivere in letti separati. Tuttavia in quella occasione non aveva chiarito se e quando avrebbe riaccolto il marito nella sua camera. (Continua dopo la foto)















Era, pertanto, evidente che qualcosa tra loro non stesse funzionando. E sempre sui social, attraverso una storia, Guendalina Tavassi ha fatto un annuncio a tutti i fan. E ha spiegato che tra lei e suo marito è finita e che tra loro non c’è più amore, chiarendo che Umberto resta il padre dei suoi figli e una persona fondamentale nella sua vita. (Continua dopo la foto)

















“Siamo separati in casa da mesi. E il fatto che questa cosa sia rimasta privata fino ad oggi è la prova di un raggiunto equilibrio famigliare. Un sentimento può mutare nella forma ma rimanere buono nella sostanza, soprattutto quando ci sono di mezzo dei figli”. Guendalina Tavassi ha anche detto che lei e Umberto continuano a volersi bene e che saranno sempre dei perfetti genitori per i piccoli Chloe e Salvatore. Nessun commento da parte di D’Aponte, che da poco è tornato sui social network dopo aver chiuso momentaneamente il suo profilo Instagram in seguito allo scandalo bollente che ha travolto la moglie qualche mese fa. (Continua dopo la foto)









Per la cronaca va detto che negli ultimi giorni era uscita una clamorosa voce su Guendalina e Umberto. Amedeo Venza ha riferito pubblicamente di aver ricevuto una segnalazione attendibile su una lite scoppiata all’interno di un ristorante. L’ex concorrente del ‘GF’ si sarebbe scagliata contro un’altra donna. La persona in questione sarebbe Giorgia Basciano, sorella del corteggiatore Alessandro, la quale sarebbe l’amante del marito. Il marito di Guendalina Tavassi ha voluto confermare esclusivamente il fortissimo litigio tra sua moglie e Giorgia Basciano, ma ha smentito categoricamente di averla tradita. Eppure nei giorni scorsi la stessa Guenda aveva detto su Instagram: “Ragazzi, sono scioccata”. Poi aveva preferito cancellare le storie.

