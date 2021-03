“Ora è così…”. Antonella Elia, cambia (di nuovo) tutto con Pietro Delle Piane. Ma stavolta è diverso

Antonella Elia ha incontrato Pietro Delle Piane nell’ascensore di di Live-Non è la D’Urso. L’attore, chiede scusa alla Elia pubblicamente per tutti gli errori che ha commesso. Ammette di aver sbagliato a Temptation Island a offenderla e che da quel momento in poi sta affrontando un percorso di cambiamento per meritare nuovamente la sua fiducia.

Tuttavia l’ex valletta di Mike Bongiorno in quell’occasione non si è sentita pronta a perdonarlo del tutto rivelando a Barbara D’Urso che anche se non sono fidanzati: “È il mio amante”. In tutti i casi tra i due non è detta l’ultima parola perché continuano a vedersi e c’è una forte passione. Quindi se da un lato lei continua ad essere restia nei confronti dell’uomo, lui in questo periodo l’attore non si è mai arreso e l’ha corteggiata di continuo. (Continua dopo la foto)















Pietro Delle Piane ha spiegato al settimanale Nuovo che avverte da parte di Antonella lo stesso trasporto e sentimento che sente lui. Ha capito che molto probabilmente la Elia lo ha definito nel salotto di Barbara d’Urso un “tr****mico” solo per vendetta dopo tutto quello che ha passato a Temptation Island. Si tratta di una serie di errori di cui è pentito e per questo motivo ha voluto fare una promessa solenne: “Le prometto che farò il bravo. E che sarò meno “pirata” e più “signore”. Dietro la mia faccia da bandito batte un cuore romantico!”. (Continua dopo la foto)

















Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono conosciuti e innamorati nel 2019 e sono diventati subito inseparabili. L’esperienza a Temptation Island ha però creato problemi alla storia d’amore, che si è bruscamente interrotta dopo la fine del programma di Filippo Bisciglia. Da quel momento la storia è andata avanti tra alti e bassi e allo stato attuale Antonella Elia si gode un po’ di meritato riposo dopo la lunga esperienza come opinionista al GF Vip. (Continua dopo la foto)









Per lei è stata un’avventura importante e allo stesso tempo faticosa nella quale non sono mancati momenti di grande tensione, come la lite con Samantha De Grenet sfociata in un pessimo body shaming. Durante Live Non è la D’Urso la Elia ha ammesso di provare una forte antipatia per la De Grenet, al punto che le due non si salutano nemmeno. Antonella Elia spiega che tutto è nato a causa di un commento della modella che l’ha infastidita non poco, e racconta che nel momento in cui se l’è trovata davanti al GF Vip ha perso le staffe.

