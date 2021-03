Sophie Codegoni e Matteo Ranieri stanno facendo sul serio. L’esperienza a Uomini e Donne è servita per iniziare una storia, ma il ‘bello’ o il ‘difficile’ a seconda dei punti di vista, viene ora. Matteo, fisico scolpito e atleta di grappling, disciplina prima nota come ‘submission wrestling’, lo abbiamo conosciuto proprio come corteggiatore di Sophie. E alla fine, la bella tronista diciottenne, oggi sostituita da Samantha Curcio, ha detto sì, “proviamoci”.

Certo le difficoltà tra la modella di Varese cresciuta a Rimini e Matteo non sono mancate. I fan stanno chiedendo a gran voce cosa sta realmente succedendo tra loro e a tentare di chiarire la situazione ci ha pensato la sempre molto ben informata Deianira Marzano. Ora, però, a parlare è lui, Matteo Ranieri, che ha rilasciato un'interessante intervista a MondoTv24. E qui ne riportiamo alcuni passaggi.















Uno dei principali ostacoli che Sophie Codegoni e Matteo Ranieri si trovano ad affrontare è dato dalla distanza. Lui vive a Genova, lei a Milano e i rispettivi impegni lavorativi non aiutano di certo. Dall'intervista rilasciata a MondoTv24 emergono anche alcuni lati del carattere di Matteo. Alla domanda se sia in ansia la risposta di Ranieri è semplice: "Io sì, sono perennemente in ansia…".

















Dopo aver spiegato come sia giunto a partecipare a Uomini e Donne, "un po' per caso" e su invito della sorella, Matteo Ranieri parla della sua relazione con Sophie Codegoni. Fin dall'inizio. Mi hanno fatto vedere dei video di Jessica e Sophie e io sono uno che, per vicissitudini, ha capito che vedere in tv o comunque su uno schermo e parlare di persona, con una persona, è diverso, quindi ho voluto conoscerle di persona".









Nessuna crisi tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri e a chiarire tutto ci ha pensato proprio quest’ultimo, che ha ripercorso la loro storia fin dai primi sguardi. “Quando sono sceso il giorno dopo Jessica ha scelto e non ci ho neanche parlato” ha spiegato Matteo. “Io ho conosciuto solo lei – prosegue il corteggiatore scelto dell’ex tronista di UeD – io quando facevo i provini l’avevo già detto: a livello estetico mi piaceva di più”.

Se per la Marzano “lei si è già stufata” nulla di tutto ciò traspare dalle parole di Matteo che è parso molto tranquillo e ha ricordato che per avere le attenzioni di Sophie ha comunque impiegato un mese e mezzo. “Comunque ho una soglia di timidezza-ansia-insicurezza che, lì, ho fatto un po’ di fatica”. E adesso, dal canto suo, Sophie Codegoni attende, pure lei con ansia, il primo ‘ti amo’. Arriverà presto?

