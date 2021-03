Una delle coppie più glamour del momento è ‘scoppiata’. Lei, bellissima, chioma castana e fisico da urlo, modella e influencer, nonché ex tronista di Uomini e Donne. Lui cantante da anni sulla scena, è salito alla ribalta intorno al 2000 e ha fatto il ‘botto’ con la canzone “Parlo di te”, del 2005. Entrambi avevano preso parte al reality Temptation Island, edizione 2019, e poi al Grande Fratello Vip 2020.

La loro storia è stata sempre molto elettrica e aveva già vissuto diversi tira e molla. A Temptation Island, ad esempio, erano entrati insieme e sono usciti separati. Il riavvicinamento c'era stato proprio in occasione del GF Vip numero 4. Adesso, però, la relazione è davvero finita. Non avete ancora capito di chi stiamo parlando? Ebbene i protagonisti di questa storia d'amore giunta al capolinea sono Serena Enardu e Pacifico Settembre, in arte Pago.















A dare l'annuncio della fine della relazione è stata propria l'influencer sarda Serena Enardu che ha utilizzato il suo profilo Instagram per rispondere alle domande di chi si chiedeva cosa fosse successo con Pago. Serena è stata come sempre molto diretta e sincera con i suoi follower, con i quali si è pure scusata: "Mi dispiace di aver fatto quella Storia, tempo fa, in cui vi coinvolgevo in un ritorno". La Enardu fa riferimento, naturalmente, al ritorno di fiamma con Pago. Che però, a quanto pare, si è rivelato un fuoco fatuo.



















Serena Enardu ha anche aggiunto "Non voglio rovinare la carriera di nessuno facendo dei gossip. Vorrei che questo argomento fosse chiuso", tanto per sgombare il campo dagli equivoci. Com'è facile immaginare non è un momento facile per nessuno dei due. La modella, infatti, spiega di averle tentate tutte, ma alla fine il rapporto è naufragato: "Non ce l'abbiamo fatta" dice nella story. L'influencer aggiunge anche di avere qualche problemino fisico: "Sono un po' incriccata per la botta in macchina, le altre botte lasciamo perdere…" .









Nell’ultimo messaggio su Instagram Serena Enardu spiega dunque di essere tornata single e di voler restare così. Dopo una prima rottura nella primavera del 2020, quindi, Serena e Pago hanno rotto nuovamente. L’ultimo tentativo di salvare il legame da parte dei due è datato invece gennaio 2021. Proprio la decisione dell’ex tronista di UeD di entrare nella casa più spiata d’Italia per provare il riavvicinamento era stata duramente criticata dai fan, ma in qualche modo aveva funzionato. Anche se non per molto.

