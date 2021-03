Nessuno può negare quanto Elisabetta Gregoraci sia stata una delle protagoniste indiscusse del GF Vip 5 che ha fatto più parlare di sé. Così come abbiamo potuto appurare, nella Casa di Cinecittà la showgirl calabrese non aveva smesso di far parlare di sé. Il motivo lo ricordiamo tutti: la sua “amicizia speciale” con Pierpaolo Pretelli.

Infatti i due vipponi avevano mandato in visibilio il pubblico affezionato al GF Vip, a tal punto che quando poi Pierpaolo si è interessato a Giulia Salemi le delusioni di molti fan sono state davvero grandi. Per non parlare poi della famiglia di Pier… E oggi?! Oggi Pretelli è in un’apparente luna di miele con la Salemi, mentre la Gregoraci trama qualcosa nei suoi confronti… (Continua dopo le foto)















Sono dei rumor che son stati riportati dalla popolare blogger Deianira Marzano sui social, e che rivelano che a quanto pare Elisabetta Gregoraci avrebbe di recente apposto dei particolari “like” su Instagram ad alcune precise frasi. Ad essere incriminate proprio queste frasi, interpretate dunque come possibili messaggi in codice nei confronti di un (forse) ignaro Pierpaolo Pretelli. (Continua dopo le foto)

























Andando più nel merito, ha colpito e non poco il like della Gregoraci a una frase dello scrittore Massimo Bisotti, che recita: “Si resta un po’ intrappolati nelle cose non vissute”. Proprio queste parole, che hanno tanto appassionato la Gregoraci, potrebbero dunque celare una sorta di segnale segreto verso l’ex Velino di Striscia la Notizia? L’ex di Flavio Briatore non ha mai voluto spingersi oltre nella Casa di Cinecittà, per rispetto del figlio Nathan Falco, nato dalla relazione con Flavio Briatore.

Il dubbio che assilla i “gregorelli”, fan di Gregoraci e Pretelli, è che forse adesso Elisabetta stia provando qualche rimpianto per la storia d’amore mai iniziata con il bel modello di Maratea Pier? Chissà, qualcosa ci dice che non lo sapremo mai, ma qualcos’altro ci insegna che solo le montagne non si incontrano mai…

