“Benvenuto al mondo”: fiocco celeste per la coppia di attori. Il nome scelto per il secondo figlio

È nato! Fiocco celeste per la coppia di attori che ha già una figlia, venuta al mondo nel 2016. L’annuncio della gravidanza era arrivato a dicembre scorso e in diretta tv quando la neo mamma, che ha anche un altro figlio nato dal precedente matrimonio, in collegamento con lo studio dello show americano The Talk ha messo in bella vista il suo pancione.

Lei è Morena Baccarin, l'attrice brasiliana che è legata da anni al collega Benjamin McKenzie. Entrambi hanno dato il lieto annuncio sui rispettivi profili Instagram condividendo la stessa, bellissima foto del nuovo arrivato in famiglia. "Benvenuto nel mondo, Arthur – ha scritto lui, 42 anni, martedì 9 marzo – Devo dire che il tuo tempismo è impeccabile".















"Il 2021 sta migliorando. Benvenuto nel mondo Arthur. Fidati di noi, non ti sei ancora perso molto", il messaggio di lei, 41 anni. Come detto la coppia di attori ha già una figlia, Frances, nata nel 2016 e la Baccarin è anche mamma di un altro figlio, Julius, di 7 anni, avuto dal suo precedente matrimonio con il regista Austin Chick.

















Per Morena Baccarin e Benjamin McKenzie galeotto fu il set di Gotham. Lui è sì molto noto al pubblico italiano per il ruolo di Ryan Atwood in The O.C. ma anche per quello di Jim Gordon in Gotham, dove la Baccarin interpreta Leslie. Tra l'altro lei aveva recitato con un piccolo ruolo anche in The O.C., pur senza interagire con quello che poi è diventato suo marito e il padre dei suoi figli.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ben McKenzie (@mrbenmckenzie)



Nel 2017 i due attori hanno deciso di coronare il loro amore con una intima cerimonia nuziale privata ai Brooklyn Botanical Gardens di Brooklyn, New York. Da allora non si sono mai lasciati e anzi hanno fatto crescere la loro famiglia, coronata ora dall’arrivo del piccolo Arthur.

