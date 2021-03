“Non lo avete capito?”. Sophie Codegoni e Matteo Ranieri, arriva la bomba: “Tra un po’ lo diranno”

Sophie Codegoni e Matteo Ranieri, insieme fuori dallo studio di Uomini e Donne. Nelle scorse settimane i fan della coppia non hanno fatto altro che poter partecipare ai momenti felici che i due sono riusciti a vivere lontani dalle telecamere. Foto dopo foto, la coppia è apparsa felice e consapevole di proseguire sul binario più giusto. Eppure, c’è chi non la vede così.

La blogger Deianira Marzano, che negli ultimi giorni ha gridato allo scandalo che ha visto come protagonisti le due new entry del dating show, ovvero Massimiliano Mollicone e Samantha Curcio, va dritta e spedita esprimendo qualche dubbio anche sulla nuova unione tra Sophie e Matteo. Secondo l'attenta influencer e direttamente nelle sue storie su Instagram, i due sarebbero andati incontro alla prima crisi di coppia.















"Secondo me tra la Codegoni e il ragazzo già sta finendo, perchè stanno già mettendo le basi per annunciarlo…", afferma la Marzano, alludendo al fatto che la fiamma sia quasi del tutto pronta a spegnersi. Ma su quali basi afferma tutto questo? Deianira avrebbe sottolineato un particolare, che tira in ballo direttamente l'ex tronista Sophie Codegoni.

















Infatti dalle parole della blogger sembrerebbe che Sophie si sia lamentata di una mancanza da parte di Matteo: nessun fiore per lei in occasione della festa delle donne: "Lei l'altra volta si è lamentata di non aver ricevuto i fiori, oltre al fatto che lui sia lontano da lei fa pensare che le cose non stiano andando come avrebbero dovuto…".









E questo sarebbe il primo indizio atto a parlare di una crisi. Ma non solo. In un’altra storia condivisa dalla stessa Marzano su Instagram emergerebbe un altro particolare. Aggiunge Deianira: “Lei si è già stufata…Non le sono arrivati manco i fiori…”. Insomma, secondo la blogger ormai nota per mettere la pulce nelle orecchie dei fan, la giovane coppia inizia a dare i primi segni di cedimenti. Solo supposizioni? Si vedrà.

