“Abbiamo dormito insieme”. Amedeo Goria, la bella ‘giovanotta’ dice tutto: “Mica il primo che capita…”

Si chiama Vera Miales ed è la modella e barista di origini moldave che ha rivelato di star frequentando Amedeo Goria, giornalista ed ex marito di Maria Teresa Ruta. Lo ha fatto in un’intervista a Novella2000. Lui ha smentito tutto e lo ha fatto durante Live-Non è la d’Urso: “Sono molto dispiaciuta che abbia fortemente sminuito il nostro rapporto…Gli voglio davvero bene e non merito di essere trattata in questo modo”, ha detto la Miales.

Secondo la modella i due infatti si frequentano, ma nulla è ancora ufficiale. “È la verità – ha precisato -, non siamo fidanzati. Ci frequentiamo da circa quattro mesi, durante i quali ci siamo incontrati più volte”. Vera Miales fa anche una confessione privata e ammette di aver dormito un paio di volte da Goria. (Continua dopo la foto)















“Non dormo certo dal primo che capita”, ha messo le mani avanti per poi dire di considerare questa loro frequentazione una cosa seria e di tenerci davvero tanto a lui. E ancora: “Quando non lo vedo mi manca molto. Spero che saprà dimostrarmi quanto anche io sia importante per lui”. Goria e la Miales si erano scontrati durante il programma di Barbara D’Urso e lui l’aveva messa subito alle strette. (Continua dopo la foto)

















“Come mai sei qui?”. E lei senza farsi attendere: “Te lo avevo scritto e non mi hai risposto, da due giorni non mi rispondi. Ci stiamo frequentando, sono stata a Roma, siamo stato a pranzo con Guenda, per me un uomo che ti dice ‘ti amo’ non è un amico”. Goria non ha detto altro e ha continuato a ribadire che “non siamo fidanzati”. Chissà cosa ne pensa di tutto questo la Ruta, uscita dal Grande Fratello Vip. (Continua dopo la foto)









Vera Miales è una vecchia conoscenza di Lory Del Santo, ai tempi della web serie cult, ‘The Lady’: “La conosco dall’epoca della Pepe. Le ho fatto il provino – ha detto la Del Santo -. Ma non ha fatto The Lady. Le ho fatto dei video e delle foto. E’ molto bella. Non è stata bocciata. Per motivazioni tecniche non ha potuto partecipare. Ho le mie location, Los Angeles, New York. E lei non poteva volare”.

