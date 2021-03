Non sono mancate querele in questo Grande Fratello Vip. Intanto quella di Massimiliano Morra già annunciata prima della fine del reality e poi confermata dalla stessa Rosalinda Cannavò. In breve, nella Casa l’attrice ha anche fatto outing al suo ex. E appena uscita ha confermato la tesi secondo la quale il suo collega, che per la cronaca ha una fidanzata, le avrebbe confidato di essere omosessuale.

A quelle dichiarazioni Morra è sbottato in studio e poco dopo sul suo profilo Instagram ha confermato di aver contattato gli avvocati: "Dopo le affermazioni totalmente false fatte ieri sera, ho dato disposizioni ai miei avvocati di procedere legalmente". E l'ha querelata davvero, come confermato dalla stessa Rosalinda nell'ultima puntata di Live Non è la d'Urso.















"Sì Massimiliano mi ha querelata – le parole della Cannavò – Sicuramente io all'interno della casa del GF Vip ho fatto una serie di scivoloni. Uno di questi è stato quello che ho detto di Massimiliano. Cosa posso dire? Mi prendo giustamente questa querela che mi ha appena fatto. Però devo dire anche che non mi pento di nulla in questa storia, non mi pento di quello che ho fatto".

















Ma Rosalinda a quanto pare non è stata l'unica a beccarsi una querela. Pamela Prati ha infatti querelato Cecilia Capriotti e Tommaso Zorzi, come svela il sito Giornalettismo. Ricordiamo che nella Casa i due gieffini hanno più volte parlato di lei e ironizzato sul caso Mark Caltagirone. La Capriotti in quelle occasioni definì la Prati un "caso clinico grave". Da qui la querela della Prati.











“Ho querelato solo Cecilia – aveva assicurato la Prati – In passato ho detto che adoro Tommaso, per questo sono dispiaciuta. Ha detto che gli faccio pena, capite?”. Ma ora, come riporta Biccy, l’articolo a firma di Gabriele Parpiglia secondo cui la Prati ha querelato anche Tommaso; “Zorzi, in compagnia di due legali, si è presentato in Polizia, per ritirare un documento. Ed è lì che è arrivata la sorpresa: Pamela Prati querela Zorzi. […] Agli atti Tommaso ha potuto constatare che Pamela Prati lo ha querelato per un suo commento nella Casa sul caso Mark Caltagirone. Adesso… la parola passa ai legali”.

