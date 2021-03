“Auguri! Quindi era tutto vero…”. La splendida figlia vip festeggia così. Con lui, giovane ma altrettanto famoso

Jacqueline Luna, il compleanno insieme a lui. Non poteva accadere diversamente per la figlia di Heather Parisi, che ha raggiunto un traguardo importante. In occasione dei festeggiamenti dei 21 anni raggiunti, la foto non poteva che ritrarre la splendida figlia della showgirl in dolce compagnia. Di lui si è sentito già parlare abbastanza. Di chi si tratta? Di Ultimo ovviamente.

Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, si è fatto conoscere a Sanremo 2018 per aver vinto nella categoria 'Nuove proposte' con il brano "Il ballo delle incertezze". Poi l'anno dopo sempre all'Ariston si è classificato al secondo posto tra i big con "I tuoi particolari". Il giovane ha rubato il cuore della figlia di Heather Parisi e i festeggiamenti per il 21esimo compleanno non potevano che avvenire così.















Lui è stato diverso tempo al fianco di Federica Lelli, ma tra alti e bassi continui il capolinea era diventato inevitabile da raggiungere. E adesso al suo fianco c'è Jacqueline Luna Di Giacomo. Dopo la prima foto scattata insieme, oggi arrivano anche gli scatti che immortalano i due giovanissimi più innamorati che mai. Ormai la storia è dunque ufficiale e insieme sono bellissimi.

















E l'occasione del compleanno non poteva che porsi come occasione migliore per dare conferma ulteriore di un legame che, seppur appena nato, sta dando prova evidente di grande affiatamento e complicità. Dunque delle vere e proprie "presentazioni ufficiali", a sostegno di un amore che sta già facendo sognare numerosissimi fan. Jacqueline è nata dalla relazione tra la famosa ballerina e l'ex compagno, l'ortopedico Giovanni Di Giacomo.









Classe 2000, Jacqueline ha anche una sorella, Rebecca Manenti, primogenita di Heather Parisi nata dal legame con Giorgio Manenti. Ma nella vita della ballerina anche altri due figli nati dall’imprenditore Umberto Maria Anzolin, ovvero Elyzabeth e Dylan, che vivono con lei a Hong Kong. Un rapporto quello tra Heather e la biondissima Jacqueline che sembra aver messo a tacere precedenti dissapori solo di recente.

