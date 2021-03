“Fatevi i ca*** vostri!”. Anna Tatangelo esplode: ha scoperto quello che si dice in giro su di lei

Anna Tatangelo, la reazione non tarda ad arrivare. Poche ore dal gossip che la vedrebbe nuovamente incendiata d’amore per Livio Cori e la risposta arriva puntuale e al veleno. La notizia bomba sarebbe stata lanciata nella nuova puntata di Ogni Mattina, quando Santo Pirrotta ha svelato che la cantante di Sora avrebbe ritrovato la felicità accanto a Livio Cori.

“Anna Tatangelo ha un nuovo amore ed è un collega, più giovane di lei di 3 anni: Livio Cori”, ha spiegato Pirrotta nel suo spazio della trasmissione di Adriana Volpe. Una nuova fiamma, “dopo Gigi D’Alessio” nella vita della cantante che durante una recente intervista su Il Corriere avrebbe affermato quanto potesse essere stato per lei un “pilastro”. (Continua a leggere dopo la foto).















“Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. È il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto: io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me […] Ci siamo dati tanto negli anni, questo non si può dimenticare. Anzi questo va detto e riconosciuto”. E Pirrotta avrebbe poi aggiunto: “Il bello è che è stato proprio Gigi a presentarglielo! Anche lui nel frattempo si è fidanzato sta con una fan: Denise, più giovane di lui di 26 anni”. (Continua a leggere dopo la foto).

















Si pensava questo prima che arrivasse la risposta da parte della diretta interessata attraverso il profilo Instagram dove si può leggere a chiare lettere: “Visto che c’è gente che parla a vanvera senza sapere cose, ho deciso di stavolta di parlare io”. E ha parlato. Anna non si è trattenuta dal dire le cose come stanno: “Partendo dal presupposto che Gigi ed io non stiamo più insieme da più di un anno, e come lui ha il diritto di rifarsi una vita ne ho il diritto anch’io”. (Continua a leggere dopo le foto).









E ha poi aggiunto: “Quando, e se mi andrà di farlo, lo farò io”. Attualmente Livio Cori sta collaborando per la stesura del suo nuovo disco. In precedenza ha collaborato con numerosi cantanti, fra cui Jesa, Dj Uma, Ghemon e Luché, nel 2017 ha partecipato alla terza stagione della serie Gomorra, interpretando O’ Selfie e ha composto la celebre canzone Surdat.

