Stefania Orlando è arrivata fino in fondo al ‘Grande Fratello Vip’ e durante la finale è stata sconfitta da Tommaso Zorzi, l’amico risultato poi vincitore dell’edizione. Gli ex concorrenti del reality show di Alfonso Signorini si stanno confidando in televisione negli ultimi giorni. Non solo comunque ospitate nel piccolo schermo, ma anche interviste sui giornali o video sui social dedicati ai follower. E anche la conduttrice ha voluto dire la sua su un argomento decisamente bollente.

L’ex vippona è stata contattata dal magazine ‘Chi’ e tra le varie domande poste a lei ne è spiccata una su tutte. Le è stato chiesto qualcosa di hot sul marito Simone Gianlorenzi. I due formano una coppia consolidata dal 2008 e nel 2019 la loro storia d’amore è stata certificata dal loro matrimonio. In precedenza Stefania Orlando era invece stata sposata con Andrea Roncato. L’ex gieffina ha dunque spiegato nei dettagli ed ha svelato una cosa molto importante sul sesso e sul coniuge. (Continua dopo la foto)















A Stefania Orlando è stata posta una domanda più che diretta. Visto che comunque per quasi sei mesi non ha avuto Simone al suo fianco, il giornalista le ha chiesto se avesse sentito molta mancanza dei rapporti sessuali. Ed è arrivata una risposta per certi versi sorprendente, anche se ha poi voluto fare alcune precisazioni. Nessun problema con la sua dolce metà, anzi, ma proprio il fatto di non averlo visto non le avrebbe fatto scattare quel desiderio particolare dentro di lei. (Continua dopo la foto)

















La finalista del ‘GF Vip’ ha quindi raccontato: “Se il sesso mi è mancato? La verità? No. Mancandomi l’oggetto del desiderio non sentivo tutta questa esigenza. Avevo comunque nostalgia della sua presenza, delle sue rassicurazioni, della nostra Margot e soprattutto dei suoi abbracci. Del resto le paure e i dubbi spariscono solo quando ti abbraccia la persona giusta”. Da queste sue parole si evince ancora una volta un amore indissolubile nei confronti del suo amato marito. (Continua dopo la foto)









A ‘Live – Non è la D’Urso’ la Orlando ha parlato del fratello Gianni: “Con Gianni c’è stato un rapporto particolare. Non siamo cresciuti insieme, abbiamo cominciato a frequentarci già da adulti. Ci sono stati tanti vuoti che ho cercato di colmare, tante mancanze che ho cercato di recuperare. La cosa più difficile è stata anche la distanza, perché Gianni quarant’anni fa ha deciso di andare a vivere in Francia, a Parigi”.

