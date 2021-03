“Una Ilary in miniatura”. Isabel compie 5 anni, la piccola di casa Totti-Blasi conquista tutti: com’è oggi

Auguri Isabel Totti, la figlia di Ilary Blasi e e l’ex calciatore Francesco Totti compie 5 anni e mamma Ilary e papà non hanno rinunciato a festeggiare l’ultima arrivata in famiglia sui social. Il Pupone ha condiviso sul suo profilo Instagram una fotografia della bellissima Isabel: “5 anni d’amore….ti amo”, ha scritto il Pupone con 5 cuori rossi.

Nemmeno a dirlo, il post di Totti ha subito registrato un boom di like e di auguri rivolti alla piccola di casa, praticamente la fotocopia della mamma. Capelli biondi lunghi e occhioni celesti: Isabel è sempre più identica a Ilary e i fan non possono fare a meno di far notare l'impressionante somiglianza tra i commenti, numerosissimi, piovuti sotto al post di auguri.















"Mamma mia che spettacolo una baby Ilary", "Tanti Auguri a la tua principessa", "Tantissimi auguri principessa", "Divina, capitano hai dei figli splendidi", si legge. E ancora: "E pensare che le figlie femmine assomigliano al padre…", scherza un fan. Perché la somiglianza con mamma non è evidente, di più: "Tutta sua madre", "Ma sicuro che non sia Ilary?", "Una bambola, uguale a Ilary". Tutti d'accordo, insomma.

















Auguri e complimenti anche dai vip: "Uguale a te @francescototti auguriiiii", scrive invece il tennista italiano Fabio Fognini. L'ex calciatore e allenatore Alberto Aquilani: "Auguri cucciola"; un cuore rosso da Alvin, ex inviato dell'Isola dei Famosi, poi il "Buon compleanno principessa" da parte di Michela Quattrociocche. "Madonna che bella, Ilary in miniatura", commenta la conduttrice si Striscia la notizia e comica Francesca Manzini.









Un compleanno in famiglia, anche quest’anno in casa a causa della pandemia da Coronavirus, da festeggiare insieme a mamma e papà, che a giugno taglieranno il traguardo di 16 anni di matrimonio, e ai fratelli Cristian, nato il 6 novembre 2005 e Chanel nata il 13 maggio 2007.

