Sembrava proprio che la famiglia Zenga fosse tornata nella pista del buonumore. Poi soprattutto dopo che Andrea è stato eliminato dal GF Vip, ed è avvenuto il tanto atteso incontro con il padre Walter, il famosissimo ex portiere dell’Inter, insieme al fratello Nicolò.

Ricordiamo tutti quanto tra i due fratelli, Nicolò e Andrea Zenga padre, difatti, non ci fossero stati tanti punti di contatto prima che il bellissimo Andrea partecipasse al reality di Canale 5. Grazie alla spintarella del programma di Alfonso Signorini, l’impressione era quella che tra loro stesse filando tutto liscio. (Continua dopo le foto)















Sembrava proprio che tra Andrea Zenga e suo padre Walter tutto stesse filando per il verso giusto, tanto da lasciare sperare ad un nuovo rapporto ritrovato. Nonostante ciò, ad oggi sono nati nuove insinuazioni sul loro rapporto. Così come descritto sul mag Novella 2000. Ma adesso vi raccontiamo meglio… (Continua dopo le foto)

























È stato proprio l’ex calciatore a pubblicare su Instagram una foto della reunion con i figli Nicolò e Andrea Zenga, foto ricondivisa e dunque postata anche da loro, ma che poco tempo dopo è stata, sempre dai due fratelli, rimossa. Questo è stato sicuramente un gesto eclatante, che ha dato il via libera ad ogni sospetto possibile e che lascia intendere, con ogni probabilità, un nuovo dramma in famiglia. “Sono tornate le nubi in questo complicato rapporto?”, si legge su Novella 2000. (Continua dopo le foto)

Parlando proprio del tanto progettato incontro tra i fratelli Nicolò e Andrea Zenga con il padre Walter, proprio l’ex portiere aveva raccontato: “Abbiamo parlato per due ore e mezza del più e del meno. Secondo me non dobbiamo parlare del passato e darci le colpe, che ci sono da parte di tutti, per un motivo o l’altro. L’importante è stabilire di avere un rapporto da far diventare più bello, perché il tempo non si recupera”.

“Ci ha provato con me, voleva altro”. Paolo Bonolis, la proposta indecente del cantante